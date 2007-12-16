فشار صهیونیستها بر شرکت OMV اتریش برای فسخ قرار داد خود با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه نوشت که یک سازمان سیاسی یهودی که مقر آن در وین است فشار زیادی را بر شرکت OMV اتریش وارد می کند تا این شرکت قرار داد 22 میلیارد یورویی خود را با ایران که در ماه آوریل منقعد شده فسخ کند.

این سازمان که در اصل لابی صهیونیست ها در اتریش است با برپایی همایشهایی قصد دارد به هر نحو ممکن دولت اتریش را متقاعد کند تا شرکت OMV را وادار کند تا قرارداد خود را با ایران که مربوط به طرح توسعه میدان های نفت و گاز در جنوب ایران است، فسخ کند.

به نوشته هاآرتص، قرارداد شرکت OMV با ایران بزرگترین قرارداد نفت و گاز در تاریخ اتحادیه اروپا با ایران محسوب می شود و این سازمان صهیونیستی معتقد است که ایران از فواید این قرارداد برای ادامه فعالیت هسته ای خود استفاده خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دولت اتریش با دارا بودن 5/31 درصد از سهام شرکت OMV بزرگترین سهام دار این شرکت محسوب می شود.

از دیگر سهام داران عمده این شرکت می توان به "پاتریک کلاوسون" از کارشناسان موسسه خاور نزدیک واشنگتن که 25 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد اشاره کرد؛ کلاوسون به داشتن دیدگاه های ضد ایرانی معروف است.