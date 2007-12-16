سه هزار مربی پژوهشی جذب آموزش و پرورش استان تهران شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی یزدیخواه پیش از ظهر امروز در همایش پژوهشی و فناوری آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج اظهار داشت: طی دو سال اخیر، تعداد معلمان پژوهشی مدارس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از 200 مربی به سه هزار مربی پژوهشی افزایش یافته است.

وی افزود: میزان تولید علم در ایران چشمگیر است و دانشمندان ایرانی در طول تاریخ در علوم مختلف زبانزد جهان هستند و در حال حاضر نیز ایران در بین 188 کشور جهان رتبه 30 را در زمینه تحقیق و پژوهش دارد و باید این افتخارات روز به روز ارتقاء یابد.

یزدیخواه بیان داشت: ایران در زمینه های مختلف نسبت به دیگر کشورها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این امتیاز در زمینه داشتن منابع و معادن زیرزمینی از جمله نفت و گاز بیشتر خود را نشان می دهد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به موفقیت های مختلف ایرانیان در عرصه های جهانی عنوان کرد: در ایران استعدادها و نخبگان مجربی وجود دارد به نحوی که از هر چهار متخصص در آمریکا یک نفر ایرانی هستند.

وی یادآور شد: در سال 1995 علم پیشرفت خوبی داشته است به طوری که به ازای هر پنج سال، حجم تولید علم در جهان دو برابر شده است و پیش بینی می شود در سال 2020 به ازای هر 73 روز علم دو برابر شود.

یزدیخواه تصریح کرد: باید در مدارس به دانش آموزان نحوه تفکر کردن و اندیشیدن به مسائل آموزش داده شود و فرهنگ پژوهش باید از دوران مدرسه در دانش آموزان ایجاد شود.

وی با اشاره به چشم انداز 20 ساله ایران بر افزایش سطح آگاهی و علمی معلمان تاکید و خاطرنشان کرد: معلمان باید عقب نماندن از این قافله آگاهی های خود را به روز کنند.

همچنین در این همایش معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران یادآور شد: سرعت تولید علم در جهان زیاد است و باید مقالات پژوهشی و تحقیقی با این تحولات هماهنگ و همراه باشد و با همان سرعت پیش رود.

رحیم زمانی خاطرنشان کرد: هر یک میلیون نفر نیازمند پنج تا شش هزار محقق هستند و این میزان در برخی کشورها به هفت هزار محقق در ازای یک میلیون نفر می رسد.

وی یادآور شد: از کل محققان جهان، یک هزار و 247 نفر ایرانی هستند که به کارهای تحقیقاتی مشغولند.

زمانی با اشاره به جمعیت روزنامه خوان دنیا عنوان کرد: بر اساس استانداردها باید یک دهم جمعیت کشورها روزنامه خوان باشند که این میزان در کشورهایی نظیر ژاپن به بیش از 60 درصد می رسد اما در ایران تنها 5/3 درصد جمعیت روزنامه خوان هستند و فرهنگ روزنامه خوانی باید در بین جامعه به شدت افزایش یابد.