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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۱

سه هزار مربی پژوهشی جذب آموزش و پرورش استان تهران شدند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از جذب سه هزار مربی پژوهشی طی دو سال اخیر در مدارس شهرستانهای استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی یزدیخواه پیش از ظهر امروز در همایش پژوهشی و فناوری آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج اظهار داشت: طی دو سال اخیر، تعداد معلمان پژوهشی مدارس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از 200 مربی به سه هزار مربی پژوهشی افزایش یافته است.

وی افزود: میزان تولید علم در ایران چشمگیر است و دانشمندان ایرانی در طول تاریخ در علوم مختلف زبانزد جهان هستند و در حال حاضر نیز ایران در بین 188 کشور جهان رتبه 30 را در زمینه تحقیق و پژوهش دارد و باید این افتخارات روز به روز ارتقاء یابد.

یزدیخواه بیان داشت: ایران در زمینه های مختلف نسبت به دیگر کشورها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این امتیاز در زمینه داشتن منابع و معادن زیرزمینی از جمله نفت و گاز بیشتر خود را نشان می دهد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به موفقیت های مختلف ایرانیان در عرصه های جهانی عنوان کرد: در ایران استعدادها و نخبگان مجربی وجود دارد به نحوی که از هر چهار متخصص در آمریکا یک نفر ایرانی هستند.

وی یادآور شد: در سال 1995 علم پیشرفت خوبی داشته است به طوری که به ازای هر پنج سال، حجم تولید علم در جهان دو برابر شده است و پیش بینی می شود در سال 2020 به ازای هر 73 روز علم دو برابر شود.

یزدیخواه تصریح کرد: باید در مدارس به دانش آموزان نحوه تفکر کردن و اندیشیدن به مسائل آموزش داده شود و فرهنگ پژوهش باید از دوران مدرسه در دانش آموزان ایجاد شود.

وی با اشاره به چشم انداز 20 ساله ایران بر افزایش سطح آگاهی و علمی معلمان تاکید و خاطرنشان کرد: معلمان باید عقب نماندن از این قافله آگاهی های خود را به روز کنند.

همچنین در این همایش معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران یادآور شد: سرعت تولید علم در جهان زیاد است و باید مقالات پژوهشی و تحقیقی با این تحولات هماهنگ و همراه باشد و با همان سرعت پیش رود.

رحیم زمانی خاطرنشان کرد: هر یک میلیون نفر نیازمند پنج تا شش هزار محقق هستند و این میزان در برخی کشورها به هفت هزار محقق در ازای یک میلیون نفر می رسد.

وی یادآور شد: از کل محققان جهان، یک هزار و 247 نفر ایرانی هستند که به کارهای تحقیقاتی مشغولند.

زمانی با اشاره به جمعیت روزنامه خوان دنیا عنوان کرد: بر اساس استانداردها باید یک دهم جمعیت کشورها روزنامه خوان باشند که این میزان در کشورهایی نظیر ژاپن به بیش از 60 درصد می رسد اما در ایران تنها 5/3 درصد جمعیت روزنامه خوان هستند و فرهنگ روزنامه خوانی باید در بین جامعه به شدت افزایش یابد.

کد مطلب 605642

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