به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز عمان، انجمن خاورمیانه که در سال 2008 با همکاری گروههای کارشناس مدنی تأسیس می‌شود قصد دارد تبادلات و همکاریهای میان جمهوری کره و کشورهای خاورمیانه را توسعه دهد.

این انجمن غیرانتفاعی که در سئول مستقر خواهد شد، ابتکار عمل دولت کره با جامعه تجاری این کشور محسوب می‌شود.

براساس اظهارات چون سوان هوان سفیر کره‌جنوبی در عمان، تعداد معدودی از مردم کره از این حقیقت مطلع هستند که اسلام نیز چون سایر ادیان بزرگ عشق، رحمت و صلح را ترویج می‌کند.

سفیر کره همچنین تصدیق کرد که کره‌ای‌ها باید علاقه بیشتری به یادگیری ادیان نشان داده و بنیادی را برای مطالعات اسلامی تأسیس کنند.

برغم منافع اقتصادی میان کره و کشورهای خاورمیانه، دانش مردم این کشور از اسلام کافی و مطلوب نیست. از این رو کره‌ای‌ها از طریق فعالیت انجمن خاورمیانه می‌توانند روابط نزدیکی با جهان اسلام ایجاد کرده و درباره اسلام مطالب بیشتری بیاموزند، اما تاکنون فقدان کارشناس اسلام یا خاورمیانه در کره بکرات مورد تأکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر افکار عمومی درباره اسلام نیز نقش مهمی در ضرورت ارائه دانش و ایجاد شبکه اجتماعی در کره دارد.

پیروان اسلام در کره 10 هزار نفر تخمین زده می‌شوند، اما به جرأت می توان اسلام در این کشور را از ادیانی توصیف کرد که بسرعت رشد می‌کند. جمعیت مسلمانان کره جنوبی از زمان ورود اسلام، پس از جنگ دو کره، بسرعت در حال رشد است. قسمت اعظم مسلمانان کره ای و مهاجر در سئول، پایتخت کره جنوبی مستقر شده اند. بزرگترین مسجد این شهر در سال 1976 با حمایت کشورهای اسلامی ساخته شد.