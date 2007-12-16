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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۵

حساب برخی شرکتهای دولتی استان مرکزی به استان منتقل شدند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استاندار استان مرکزی گفت: حساب های بانکی برخی شرکت های دولتی استان مرکزی از تهران به استان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد رضا امامی پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اراک در محل استانداری استان افزود: پیگیری انتقال حسابهای شرکتها و کارخانه هایی که در استان فعال هستند و از مزایای استان استفاده می کنند اما چرخه اقتصادی و مالی آنها در بانکهای تهران است به داخل استان و بانکهای فعال استان در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه انتقال دفاتر و حسابهای شرکت های دولتی استان از تهران به داخل استان از تاکیدات و مصوبات دولت در استان است، عنوان کرد: پیگیر انتقال دفاتر و حساب های شرکت ها دولتی به استان هستیم.

امامی با اشاره به اجرایی شدن اصل 44 گفت: شرکتهای دولتی که بر این اساس خصوصی می شوند از شمول این قانون بیرون می روند و ما از ایجاد دفاتر مرکزی در تهران توسط آنها استقبال می کنیم.

امامی در زمینه صادرات استان گفت: در شش ماهه نخست امسال، ‪ 249‬میلیون دلار کالای غیرنفتی از این استان به‪ 50‬کشور جهان صادر شده که بیشترین سهم صادرات استان با ‪47‬ درصد در بخش صنعت و معدن، ‪ 40‬درصد پتروشیمی و ‪13‬درصد سایر کالاها بوده ‌است.

وی صادرات این استان نسبت به شش ماهه سال قبل از نظر ارزش حدود ‪ 40‬درصد افزایش اعلام کرد و افزود: این‌ استان طی‌هفت ماه گذشته بیش از ‪111‬ میلیارد تومان کسب درآمد داشته است.

امامی درآمد مصوب امسال این استان را بیش از ‪ 153‬میلیارد تومان عنوان و خاطر نشان کرد:  این میزان بیش از 89 ‬درصد از محل درآمدهای مالیاتی و بیش از 10‬درصد از درآمدهای غیرمالیاتی بوده که نسبت به ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی حدود ‪ 120‬درصد و غیرمالیاتی ‪ 177‬درصد تحقق یافته است.

وی درآمدهای مصوب مالیاتی و غیرمالیاتی استان را به ترتیب ‪ 142‬و ‪111‬ میلیارد تومان عنوان کرد.

امامی گفت: درآمدهای مصوب امسال کل کشور هفت هزار و ‪ 561‬میلیارد تومان است که سهم استان مرکزی از کل کشور ‪ 2/3‬درصد است.

کد مطلب 605651

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