حساب برخی شرکتهای دولتی استان مرکزی به استان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد رضا امامی پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اراک در محل استانداری استان افزود: پیگیری انتقال حسابهای شرکتها و کارخانه هایی که در استان فعال هستند و از مزایای استان استفاده می کنند اما چرخه اقتصادی و مالی آنها در بانکهای تهران است به داخل استان و بانکهای فعال استان در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه انتقال دفاتر و حسابهای شرکت های دولتی استان از تهران به داخل استان از تاکیدات و مصوبات دولت در استان است، عنوان کرد: پیگیر انتقال دفاتر و حساب های شرکت ها دولتی به استان هستیم.
امامی با اشاره به اجرایی شدن اصل 44 گفت: شرکتهای دولتی که بر این اساس خصوصی می شوند از شمول این قانون بیرون می روند و ما از ایجاد دفاتر مرکزی در تهران توسط آنها استقبال می کنیم.
امامی در زمینه صادرات استان گفت: در شش ماهه نخست امسال، 249میلیون دلار کالای غیرنفتی از این استان به 50کشور جهان صادر شده که بیشترین سهم صادرات استان با 47 درصد در بخش صنعت و معدن، 40درصد پتروشیمی و 13درصد سایر کالاها بوده است.
وی صادرات این استان نسبت به شش ماهه سال قبل از نظر ارزش حدود 40درصد افزایش اعلام کرد و افزود: این استان طیهفت ماه گذشته بیش از 111 میلیارد تومان کسب درآمد داشته است.
امامی درآمد مصوب امسال این استان را بیش از 153میلیارد تومان عنوان و خاطر نشان کرد: این میزان بیش از 89 درصد از محل درآمدهای مالیاتی و بیش از 10درصد از درآمدهای غیرمالیاتی بوده که نسبت به ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی حدود 120درصد و غیرمالیاتی 177درصد تحقق یافته است.
وی درآمدهای مصوب مالیاتی و غیرمالیاتی استان را به ترتیب 142و 111 میلیارد تومان عنوان کرد.
امامی گفت: درآمدهای مصوب امسال کل کشور هفت هزار و 561میلیارد تومان است که سهم استان مرکزی از کل کشور 2/3درصد است.
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