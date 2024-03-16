به گزارش خبرنگار مهر، رضا شجیع پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ درصد مردم کشورمان ورزش نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت ورزشی ۱۵ درصد مردم تأثیری در سلامت آنها ندارد، افزود: همچنین میزان ورزش حدود ۱۴ درصد مردم کشورمان نیز کافی نیست.

مشاور برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم قزوین کم تحرک هستند بیان کرد: در سطح کشور نیز ۵۶ درصد مردم دچار کم تحرکی هستند.

وی ادامه داد: این میزان از کم تحرکی در استان و کشور نگران کننده است و تغییر این روند نیازمند برنامه ریزی صحیح و تلاش بری ترغیب مردم به ورزش است.

شجیع از تدوین الگوی جدید پیشرفت تربیت بدنی و ورزش در کشور و در دولت سیزدهم خبر داد و عنوان کرد: مبنای این الگو ورزش‌های بنیادین، همگانی و تربیتی است.

وی با بیان اینکه باید ورزش‌های پایه در کشور را جدی بگیریم تاکید کرد: در الگوی جدید پیشرفت تربیت بدنی ارتقای مهارت‌های ورزشی سنین ۱۳ تا ۱۸ سال جدی گرفته شده است.

مشاور برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور بیان کرد: یکی از چالشها برای تدوین الگوی جدید پیشرفت تربیت بدنی و ورزش در کشور نداشتن اطلاعات جامع از اماکن ورزشی دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم این اطلاعات تهیه شود تا از موازی کاری و فعالیت‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.