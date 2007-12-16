ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در شهرکرد، رجبعلی صادقی ظهر امروز در جلسه ستاد تحول اداری استان با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه ها در ارزشیابی مدیران مربوطه تأثیر گذار است، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در شاخص های مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، بهبود سیستم ها و روشها، شهروند مداری، قانونگرایی و سلامت اداری و شاخص های اختصاصی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته شوند.

وی توجه به رشد سالانه دستگاه ها را ضروری دانست و افزود: در صد رشد دستگاه ها نسبت به سال های گذشته باید جمع آوری شود و از دستگاه های برتر قدردانی شود.

در این جلسه از گروه (الف)سازمان جهاد کشاورزی، سازمان امور اقتصادی ودارایی و اداره کل امور مالیاتی استان به ترتیب اولویت به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند و در گروه (ب) سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بنیاد شهید و نیز در گروه (ج) شرکت مخابرات،/ بانک سپه و آب و فاضلاب روستایی اولویت ها را به خود اختصاص دادند.