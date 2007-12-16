اختصاص 90 میلیارد تومان برای توسعه تعاونی های حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی در همایش گرامیداشت روز حمل و نقل که صبح امروز در مجموعه تلاش وزارت کار با حضور مسئولین ذی ربط و تعاونی های حمل و نقل سراسر کشور برگزار شد، گفت: صندوق تعاون مثل بانکها نگاه کاملا سود آوری ندارد و با هدف حمایت از تعاونی ها فعالیت می کند ولی این صندوق آماده است در صورت دریافت بخشی از وجوه اداره شده از سوی وزارت راه و ترابری، آن را به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تعاونی های حمل و نقل قرار دهد.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور اظهار داشت: جهت حمایت از تعاونی های حمل و نقل، این صندوق از ماه گذشته تسهیلات پرداختی به تعاونی های یاد شده را با حداکثر زمان بازپرداخت ارائه می نماید.

وی تصریح کرد: ایجاد بانک توسعه تعاون فرصت مدیریت بر نقدینگی مالی و پولی بخش تعاون را فراهم می سازد و تشکیل این بانک با سرمایه اولیه دولت خلاف کاهش تصدی گری ها بر اساس اصل 44 نیست، بلکه راهی جهت رسیدن و تحقق سهم 25 درصد تعاونی ها است.

عظیمی بیان داشت: با وجود اینکه تعاونی های حمل و نقل فقط 2.5 درصد کل تعاونی ها را شامل می شوند ولی قادرند 14 درصد ارزش افزوده ایجاد کنند که می توان آن را معادل درآمد فروش سالانه نفت دانست.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور از افتتاح 524 هزار حساب در سال جاری توسط تعاونی ها خبر داد و گفت: سال گذشته این رقم 326 هزار حساب بود که در سال جاری 54 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از اختصاص حدود 90 میلیارد تومان تسهیلات معادل 15 درصد کل اعتبارات پرداختی صندوق تعاون به عنوان وام به تعاونی های حمل و نقل خبر داد و گفت: این رقم از سال 84 تاکنون از طرف صندوق به توسعه تعاونی های حمل و نقل اختصاص یافته است.