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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

جشن بزرگ مولانا امشب در ترکیه برگزار می‌شود

جشن بزرگ مولانا امشب در ترکیه برگزار می‌شود

جشن بزرگ مولانا به مناسبت هشتصدمین سالگرد ولادت عارف برجسته جلال الدین رومی امشب 25 آذر ماه در قونیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب آنلاین، طی این جشن قرار است که اشعاری از مولانا به زبانهای مختلف خوانده شوند.

مراسم سماع مولانا به همراه بررسی افکار و عقاید این عارف برجسته طی این جشن بررسی می‌شوند.

همچنین قرار است سه نویسنده برجسته به منظور مشارکت در جشن یادبود هشتصدمین سال ولادت صوفی برجسته جلال الدین رومی از پاریس، رباط و ابوظبی به قونیه سفر کنند تا جهت تقریب میان ملل دیده ها و شنیده های خود را با تألیف سفرنامه ای بهار سال آینده منتشر کنند.

این نویسندگان با هدف احیای ادبیات سفر، معرفی فرهنگ اسلام به سایر فرهنگها، تشویق نویسندگان عرب بر گسترش افقهای دید خود و شکوفایی جهان اسلام به قونیه سفر می‌کنند.

کد مطلب 605665

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