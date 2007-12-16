هدف توسعه پایدار بهسازی کیفیت زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مهتاب صفایی در همایش اکولوژی شهرهای بزرگ با حضور محققان و اندیشمندان ‌داخلی و خارجی در روز یکشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد، افزود: مدیریت توسعه‌ شهرهای بزرگ رابطه‌ای مستقیم با جمعیت و منابع طبیعی دارد.

وی برقراری توازن ‌منطقی بین ‌اقتصاد، منابع ‌طبیعی و جمعیت را ضروری خواند و اضافه کرد: رابطه منطقی این عوامل ‌می ‌تواند در دراز مدت منجر به توسعه پایدار شهری شود.

استاد دیگردانشگاه هومبلد آلمان نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت توجه به اکولوژی شهری گفت: آبهای سطحی ‌آلوده، دفع زباله و فرسایش خاک اراک باید در مطالعات و طرحهای پژوهشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دکتر سید محسن مکی افزود: بر اساس یک تحقیق هر شهروند اراکی روزانه ‪ ۴۲۸‬گرم زباله تولید می‌کند که‌ نداشتن توجه به دفع مطلوب، مشکلات زیست محیطی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل شهر اراک آلودگی هواست که باید با تحقیق و ارایه برنامه‌های مدون بلند مدت در جهت کیفیت آن تلاش کرد.

این همایش یکروزه باهدف آشنایی بیشتراساتید و دانشجویان این دانشگاه با اکولوژی شهرهای بزرگ عصر امروز به کار خود پایان می‌دهد.