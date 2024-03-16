به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد عصر شنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان تنگستان اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ سال یک سقوط آزاد را در فرزند آوری تجربه کردیم تا جایی که با نهایت تأسف باید گفت که بعضی از استانها نرخ باروری یک را تجربه میکنند و این بدین معنی است که هیچ رشد جمعیتی در آن استانها اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم نگاهی به رشد جمعیتی در جامعه داشته باشیم درواقع باید بگوییم ما نهتنها رشد جمعیت نداشتهایم بلکه به دلیل عدم باروری و فرزند آوری در کشور سالانه معادل یک شهر ۵۰۰ هزارنفری از جمعیتمان را از دست میدهیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: استانهایی مانند البرز، گیلان، تهران، مرکزی و سمنان در بدترین وضعیت رشد جمعیتی در کشور هستند و نکته جالب در این استانها این است که برخلاف تصوری که بسیاری در جامعه دارند این استانها ازنظر میانگین موجودی حسابهای بانکی و دارایی از سایر استانها وضعیت بهتری دارند.
وی افزود: این مسئله به این معنی نیست که وضعیت اقتصادی هیچ تأثیری در فرزند آوری ندارد بلکه بر این موضوع صحه میگذارد که وضعیت اقتصادی تنها یک مسئله از مؤلفههای کاهش جمعیت است.
برجویی فرد بابیان اینکه مقام معظم رهبری یک دهه پیش مسئله جوانی جمعیت را متذکر شدند اما متأسفانه مورد بیتوجهی قرار گرفت افزود: در بحث جوانی جمعیت تمهیداتی که قانون اندیشیده تنها رفع کننده موانع فرزند آوری است لذا برای ترغیب مردم نیاز است طرحهایی به تصویب برسد که تشویقکننده جامعه به فرزند آوری و درنتیجه جوانی جمعیت باشد.
وی تصریح کرد: باید مفهوم سالمندی به گونه در کشور تبیین شود که جامعه بهوضوح متوجه مشکلی که کشور و درنتیجه مردم در آینده به آن دچار خواهند شد بشود.
وی ادامه داد: درواقع توجه به وضعیت کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ژاپن که پیر شدن جامعه را درنتیجه عدم جوانی جمعیت تجربه میکنند و در بسیاری از بخشها به دلیل نبود نیروی جوان و کارآمد دچار وابستگی به نیروی انسانی شدهاند باید دید.
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