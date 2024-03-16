تلاش گسترده تر برای پیشگیری از سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد العظیم احمدپور در چهارمین مجمع سلامت شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار چهارمین مجمع سلامت شهرستان با محوریت «جلب حمایت همه جانبه جهت کودکان زیر ۵سال دچار سوء تغذیه و اختلال رشد» مطالبی را بیان کرد.

وی افزود: سلامت کودکان زیر ۵ سال از اولویت های سلامت جامعه در کشور و جهان برشمرده میشود و با توجه به اینکه عواقب مشکلات سوئ تغذیه در کودکان می تواند بر کیفیت زندگی آینده فرد اثر داشته باشد؛ توجه ویژه به این مهم را لازم و ضروری دانست.

آذر بنگلی رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چهارمین مجمع سلامت شهرستان میناب از امضای تفاهم نامه حمایت از کودکان دچار سوی تغذیه در سطح استان خبرداد و ابراز امیدواری کردکه با همکاری خیرین، سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان انشالله در سال آینده این طرح به بهترین شکل و در حد انتظار اجرا خواهد شود.

در ادامه مهندس سلحشور معاون استاندار و فرماندار ویژه و ریاست مجمع سلامت شهرستان نقش آگاهی عمومی جامعه در خصوص رژیم غذایی سالم را بسیار مهم برشمرد و در خصوص حفظ و ارتقا سلامت جامعه و نیاز به همکاری کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان ها و خیرین برای مشارکت در اجرای برنامه های حمایتی از کودکان زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه توصیه های لازم را عنوان نمود و بر لزوم اجرای دقیق مصوبات مجمع و تشکیل کارگرههای تخصصی با محوریت موضوع مجمع تاکید کرد.

در پایان جلسه با حضور مجید سلحشور ریاست مجمع سلامت شهرستان میناب از خیرین حوزه سلامت شهرستان و دستگاهای اجرایی که بیشترین همکاری با حوزه سلامت شهرستان داشتند تقدیر شد.