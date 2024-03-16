جابجایی ۲۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی

ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی تصریح کرد: در مجموع ۱۹ هزار و ۷۳۱ مسافر توسط ناوگان حمل ونقل جاده‌ای استان در قالب ۲۷۳۸ سفر جابجا شده است.

وی ادامه داد: از کل مسافرها جابجا شده، ۷۷۲۶ مسافر توسط اتوبوس، ۷۹۹۶ مسافر توسط مینی بوس و ۲۷۳۸ مسافر توسط سواری جابجا شدند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی یاد آور شد: کلیه دستگاه‌های خدمات رسان برای خدمت رسانی به مردم پای کار هستند تا ضمن کاهش تصادفات شاهد سفر ایمن در استان باشیم.

بیش از ۵۲۹ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های آذربایجان غربی تردد کردند

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهار کرد: کل ترددهای ثبت شده در شبانه روز گذشته در ورودی و خروجی‌های استان ۹۸ هزار و ۵۰۰ تردد بود.

وی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به سال نو میزان ترددها در جاده‌های استان روند افزایشی دارد، تصریح کرد: فاصله غیر مجاز با ۴.۶۰ درصد بیشترین میزان تخلف ثبت شده در روز دوم طرح نوروزی بود.

دست نشان با اشاره به متوسط تردد ساعتی در آذربایجان غربی توسط وسایل نقلیه ۲۲۴ ساعت است، خاطر نشان کرد: در روز گذشته ساعات اوج تردد در جاده‌های استان بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ ثبت شد.

میاندوآب- ملکان پرترددترین محور آذربایجان غربی

دست نشان اظهار کرد: طبق رصد دستگاه‌های تردد شمار در سطح استان، خودروهای سواری و وانت بار با بیش از ۴۸۰ هزار تردد، خودرو سنگین با بیش از ۴۹ هزار و اتوبوس با ۳۱۱۵ تردد بیشترین میزان تردد را در جاده‌های استان به خود اختصاص دادند.

وی افزود: بیشترین تردد مربوط به محور میاندوآب _ملکان با ۱۷ هزار و ۱۰۸ تردد بود.

طرح نوروزی تا ۱۳ فروردین ادامه دارد و پیش بینی می‌شود که میلیون‌ها تردد در جاده‌های استان به ثبت برسد.