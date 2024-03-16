اجرای پروژه نهضت ملی مسکن دربخش حمایتی در اشتغال زنجان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو با بیان اینکه سهم استان زنجان از طرح نهضت ملی مسکن برای چهار سال ساخت ۶۸ هزار واحد مسکونی است،گفت: برش استانی در نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی ۲۷ هزار واحد، خود مالکی ۱۲ هزار واحد و در بافت فرسوده ۹ هزار واحد است.

وی اظهار کرد: ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز در بخش مسکن روستایی در استان ساخته خواهد شد و متولی ساخت این تعداد واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازافرینی راه و شهرسازی استان زنجان،بیان داشت: از ۲۷ هزار واحد مسکونی حمایتی نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان در دو سال اول دولت سیزدهم تخصیص پروژه شده‌ است و مابقی بیش از هفت هزار واحد هم در مرحله تامین زمین و تخصیص پروژه است.

وی،با تاکید بر اینکه اجرای پروژه نهضت ملی مسکن دربخش حمایتی در اشتغال استان بسیار موثراست،ابراز کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از عوامل اجرایی و دفتری سازندگان،کارگزاری(دستگاه نظارت )و مهندسین مشاور(طراح و ناظر) در پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر زنجان مشغول به کار هستند.

کردلو ،با اشاره به اینکه تعداد ۵ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند،تاکید کرد: از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ نفر در شرق زنجان و سه هزار نفر در مرکز و غرب زنجان اشتعال دارند و این تعداد اشتغال تنها در بخش حمایتی مسکن می باشد و اشتغالزایی در حوزه ساخت و ساز خودمالکی و بافت فرسوده نیز مازاد بر این امار است که پیش بینی می شود حدود 5 هزار نفر نیز در این بخش فعالیت دارند.