مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

تجليل رهبر انقلاب از حضور مردم در صحنه انتخابات

اتحاديه اروپا فردا رابطه با ايران را بررسي مي كند

درگيريهاي انتخاباتي در ايذه هيچ كشته يا زخمي برجاي نگذاشته است



آفرينش:

انتخابات تاكنون در 31 حوزه به دوردوم كشيده شده است ، بيش از نيمي از منتخبان مجلس هفتم مشخص شدند

كارت هاي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي از فردا توزيع مي شود

كاركنان سازمان بين المللي صليب سرخ با صدام ديدار كردند



انتخاب:

تركيب مجلس هفتم مشخص شد

"انتخاب" گزارش مي دهد، كاهش بهاي تلفن همراه و سكه افزايش قيمت خودرو

فاجعه نيشابور چگونه روي داد



اعتماد:

گزارش تحليلي از نتايج شمارش آراي انتخابات هفتم اقليت، اكثريت شد

از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نحوه پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان پيش از سال 78، اعلام شد



ابرار:

رييس جمهوري: سيستم اقتصادي مشكل دارد

عضو جبهه مشاركت: مجلس هفتم راهي جز ادامه اصلاحات ندارد

رييس هيات نظارت حوزه انتخابيه تهران: 30 درصد واجدين شرايط در انتخابات تهران شركت كردند



ايران:

پيام رهبر معظم انقلاب به مناسبت برگزاري انتخابات مجلس هفتم: برنده انتخابات ملت است

تكليف 210 كرسي مجلس مشخص شد

وزير خارجه آلمان: ايران و سوريه نبايد درانزوا قرار گيرند



ابتكار:

با پايان شمارش آرا در اكثر حوزه هاي انتخابيه ، تركيب نهايي مجلس هفتم مشخص شد

تاكيد جناح پيروز بر همكاري مجلس هفتم با دولت

اعلام شد: چگونگي باز پرداخت پاداش پايان خدمت پيش از سال 78



توسعه:

آراي تهران دو مرحله شمارش مي شود

هفته پرالتهاب درمجلس

اولويت با قرعه است، براي ثبت نام تلفن همراه عجله نكنيد



جام جم:

رهبر معظم انقلاب درپيامي به مناسبت پايان انتخابات مجلس هفتم : برنده اين انتخابات ملت است

آخرين پيگيري ها از ماجراي انفجار قطار باري، جستجو براي يافتن 84 مفقود حادثه نيشابور

رسانه هاي ارتباط جمعي اروپا و آمريكا حضور مردم در انتخابات را باور نمي كردند، حيرت جهان



جمهوري اسلامي:

پيام مهم رهبر انقلاب به ملت ايران به خاطر خلق حماسه بزرگ انتخابات

مجتمع پتروشيمي گلپايگان با حضور رييس جمهور افتتاح شد

ابراز نگراني آمريكا از نتايج انتخابات موفق مجلس هفتم



جوان :

رهبر فرزانه انقلاب با تجليل از حماسه حضورملت در انتخابات: احزاب ، بحث برنده و بازنده را كنار بگذارند

با تسليت به بازماندگان حادثه نيشابور ، رهبر انقلاب: مسوولان علت انفجار در قطار را پيگيري كنند

بر اساس آخرين نتايج انتخابات روشن شد، سهم احزاب و گروهها در مجلس هفتم



جهان اقتصاد:

الوطن خبر داد: استقبال آمريكا از بازار مشترك ايران ، عراق، سوريه وتركيه

خودروسازان بايد هر هفته بهاي توليدات خود را اعلام كنند

ژاپن به طور مستمر موقعيت قرار داد آزادگان را به آمريكا اطلاع داده است



حمايت:

رييس سازمان بازرسي كل كشور: انتخابات خوب و سالمي در سراسر كشور برگزار شده است

رهبر معظم انقلاب ضمن تسليت به بازماندگان حادثه نيشابور: از مسئولان خواسته شده اگر قصور و غفلتي در حادثه نيشابور صورت گرفته مشخص و پيگيري نمايند

با حضور متخصصان ايراني و بين المللي برگزار مي گردد، نشست مشورتي كاهش آسيب ناشي از مواد مخدر



حيات نو:

مخالفت شوراي نگهبان با واگذاري بانك ها و بيمه ها به بخش خصوصي

15 اسفند رييس جمهور سد كوثر فارس را افتتاح مي كند، آبرساني به چند ميليون نفر مردم جنوب

اولين راز انفجار در راه آهن نيشابور ، علت توقف 48 ساعته قطار باري



خراسان :

رهبر معظم انقلاب ضمن تكريم متانت و هوشياري مردم رشيد ايران به مسئولان توصيه كردند: قدردان ملت وفادار باشيد

ملاقات مقامات صليب سرخ جهاني با صدام

ضد و نقيض گويي درباره علت انفجار "قطار فاجعه"



خبر:

نتيجه قطعي انتخابات مجلس هفتم در خبر امروز

رييس ستاد انتخابات فرمانداري تهران: تا سه شنبه آمار قطعي نتايج انتخابات اعلام خواهد شد

يك روزنامه سوييسي: حداد عادل رييس مجلس هفتم خواهد بود



دنياي اقتصاد:

واكنش شوراي نگهبان به استفساريه برنامه سوم، خصوصي سازي بانك ها خلاف قانون اساسي اعلام شد

چهار دهه خودرو سازي ايران توليد خودروي 6 سال اخير معادل 36 سال بوده است

شكايت انبوه سازان از وزارت مسكن



رسالت:

در گفتگو با رسالت مطرح شد، خبرنگاران خارجي : حيرت كرديم

واشنگتن پست: تلاش مخالفان حضور مردم در انتخابات بي نتيجه ماند

از ميان 141 نماينده: 125 نماينده منتخب مردم از اصولگرايان هستند



سياست روز:

ارزيابي هاي اوليه نشان مي دهد؛ حضور 30 ميليوني مردم در انتخابات اول اسفند

بازتاب انتخابات مجلس در رسانه هاي غربي؛ نيويورك تايمز: انتخابات ايران فراتر از حد انتظار بود

سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات: حضور مردم بيش از انتخابات مجلس ششم بود



صداي عدالت:

پيام تسليت رهبر انقلاب به مناسبت حادثه انفجار قطار

صندلي هاي سرخ به محافظه كاران رسيد

سردار ابويي: 90 درصد معتادان دستگير شده بلافاصله آزاد مي شوند



صبح اقتصاد:

ترافيك در مجلس استعفا ، بودجه و لايحه پول شويي

محل هاي برگزاري نمايشگاه بهاره اعلام شد

چرا وزير اقتصاد قاچاقچيان چاي را افشا نمي كند



عصر اقتصاد:

رييس جمهور درمراسم افتتاح مجتمع پتروشيمي قائد گلپايگان: صادرات ارزان نفت براي تامين نياز نشانه اقتصاد بيمار است

نمايشگاه فروش بهاره ، امسال در چهار نقطه تهران برگزار مي شود

در 6 ماهه اول سال 83 قرارداد صدور آهن به عراق منعقد مي شود



فرهنگ آشتي:

جابجايي قدرت در ايران

مقام معظم رهبري: از مسوولان دولتي خواسته شده است كه درباره علت حادثه نيشابور تحقيق و بررسي كنند

آخرين نتيجه شمارش آرا در تهران و شهرستانها اعلام شد



قدس :

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به ملت سرافراز ايران: حضورمردم در پاي صندوقهاي راي به معناي حقيقي يك حماسه ي اسلامي و ملي بود

تاكنون 48 تن از نمايندگان فعلي مجلس بار ديگرانتخاب شده اند

ارزيابي رسانه هاي خبري جهان از انتخابات مجلس هفتم ، سي . ان . ان: باور نكردني بود



كارو كارگر:

پيام تسليت رهبر انقلاب به مناسبت حادثه انفجار قطار در نيشابور

بازتاب انتخابات مجلس

خبرنگار الجزيره : انتخابات اخير فضاي جديدي براي تعامل درعرصه سياسي ايجاد مي كند



مردم سالاري:

آخرين نتايج انتخابات مجلس هفتم در 170 حوزه انتخابيه

جديدترين موضع گيري آمريكا نسبت به انتخابات مجلس هفتم

نماينده صليب سرخ با صدام ديداركرد



نسيم صبا:

در پي مشخص شدن نتايج انتخابات مجلس هفتم؛ اصلاحات مي ماند

نامه وزير ارشاد به رييس جمهور در مورد توقيف روزنامه شرق و ياس نو

شكوري راد: اين انتخابات را حماسه نمي دانيم



همبستگي:

پيام تسليت رهبر انقلاب به امام جمعه نيشابور

براساس آخرين نتايج اعلام شده از حوزه هاي انتخابيه كشور مشخص شد: محافظه كاران برنده جدال هفتم

بهزاد نبوي : هيچ اتفاق جديدي نيفتاده نتايج كاملا قابل پيش بيني بود



همشهري:

مقام معظم رهبري: برنده اين انتخابات ملت است - بازنده آمريكا ، صهيونيسم و دشمنان ملت

ارزيابي احزاب سياسي و رسانه هاي داخلي وخارجي ، انتخابات ايران شگفتي آفريد

نتايج انتخابات در 70 درصد از حوزه هاي راي گيري با گرايش نمايندگان



هدف و اقتصاد:

با پايان انتخابات، بورس رونق گرفت

پس از بودجه 83 لايحه بودجه با پولشويي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد

رييس جمهور: توسعه صنعت پتروشيمي افتخار دولت است