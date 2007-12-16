به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی با اعلام این مطلب گفت: دراین هفته با استفاده از فرصت، فشار تمرینات بالا رفته بود و ما در قالب همان برنامه‌های تاکتیکی، با افزایش هدفمند فشار تمرینات روی مسائل بدنی هم کار کردیم و درحال حاضر از روند تیم راضی هستیم و برای دوره تازه بازیها که تا نیم فصل در پیش داریم، آماده شده‌ایم. ما سه بازی پیش رو داریم که هر یک برای ما درحکم فینال است. درجام حذفی، هر دیدار حساسیت خاص خود را دارد، همیشه باید مراقب بود. بازی با سپاهان در آخرین روز نیم فصل لیگ برتر یکی از دیدارهای مهم است و ما قصد داریم با پیروزی درخانه حریف، گام خوبی را برای نیم فصل دوم برداریم.

استیلی درباره شرایط پرسپولیس برای بازی با پتروشیمی تبریز گفت: قبل ازهرچیز باید بگویم، وقتی صحبت از تغییرات کردیم، به معنای تغییرات گسترده نبود، بلکه استخوانبندی تیم حفظ می‌شود و ما در دو، سه پست تغییراتی خواهیم داشت که بعضی به دلیل مصدومیت بازیکنان، اجتناب ناپذیراست. حریف ما در رده پائین‌ تری قرار دارد ولی این دلیل منطقی برای نادیده گرفتن توانایی ناشی از انگیزه بالای آنها نیست. اگر توجه کنید می‌بینید که در ادوار قبلی هم تیمهایی مثل برق تهران و کاوه برای تیمهای بزرگ دردسرساز شده‌اند و این خاصیت جام حذفی است. پس ما باید با قوای اصلی خود بازی کنیم و بازیکنان هم توجیه شده‌اند که از ابتدا باید کار را جدی بگیرند.

استیلی سپس درباره ناکامی استقلال برابرنفتی که دو بار در این فصل برابر پرسپولیس شکست خورد گفت: فکر می‌کنم حالا ارزش کار پرسپولیس بهتر مشخص شد، بویژه که ما هر دو بار نفت را در آبادان مغلوب کردیم. اینکه هر بار می‌گوییم برای پرسپولیس و استقلال بازی آسان معنی ندارد، اشاره به همین مسائل است و معلوم شد که شعار نمی‌دهیم. ضمن اینکه باید بگویم نفت به تیم خوبی تبدیل شده است و پیروزی بر این تیم قابلیت پرسپولیس را نشان می‌داد.