دومین همایش حمل و نقل عمومی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این همایش که با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود، وزرای کشور، راه و ترابری، نفت، صنایع و معادن، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور که دبیر این همایش می باشد، سخنرانی می کنند.

در این همایش طرح ها و برنامه های جدید این بخش به آگاهی افکار عمومی می رسد و اهداف و سیاست های کلان حوزه حمل و نقل عمومی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و مسئولان گزارش عملکرد خود در این بخش را ارائه می نمایند.

این همایش با توجه به برگزاری موفق نخستین دوره آن در سال 85 و با توجه به سیاست های دولت در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و اهمیت این بخش برای دولت و شهروندان برگزار می شود. در این همایش از فعالان و دست اندرکاران نمونه حمل و نقل عمومی کشور تقدیر وتشکر به عمل می آید و تنی چند از استادان و پژوهشگران عرصه حمل و نقل و ترافیک نیز آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی خود را ارائه می نمایند.

شرکت کنندگان این همایش، مدیران بخش حمل و نقل عمومی شهری در شهرداری ها و استانداری ها مشتمل بر شهرداران و معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ها، روسای سازمان های حمل و نقل همگانی شهرها، مدیران اتحادیه های حمل و نقل عمومی شهری شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری و پایانه های مسافربری شهری می باشند.

مدیران و کارشناسان بخش حمل و نقل عمومی برون شهری که در وزارت راه و ترابری به خدمت رسانی مشغولند، جمعی از استادان و پژوهشگران و دانشجویان حمل و نقل و ترافیک، پرسنل معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و تعدادی از نمایندگان مجلس سایر شرکت کنندگان دومین همایش حمل و نقل عمومی می باشند.