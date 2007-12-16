دانش آموزان را خلاق و جستجوگر تربیت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد تقی فخریان در خصوص اهمیت خلاقیت و نوآوری در عصر کنونی اظهار داشت: با توجه به رشد فزاینده علوم در تمامی عرصه ها و لزوم سرعت بخشیدن در دستیابی به ابتکارات و ابداعات نوین، تقویت خلاقیت و راههای پرورش آن در میان دانش آموزان مهم ترین وظیفه پژوهشگران و اندیشمندان و مسئولان تعلیم و تربیت به شمار می رود.

وی گفت: خلاقیت تنها در مورد افراد خاص و استثنایی بکار نمی رود، خلاقیت حوزه رمز آلود و غیر لمس نیست بلکه باید خلاقیت ظرفیت بالقوه بسیاری از انسانها باشد که قابلیت تعریف و ارزیابی را داشته باشد به عبارت دیگر در فرآیند خلاقیت، دانش آموز باید بتواند مسئله یابی کند ، به حل سئله اقدام کند، ایده سازی و مفهوم پردازی کند، اشکال فنی و هنری خاصی را سامان دهد و در نهایت به تولیدی بدیع و یکتا دست یابد.

وی افزود: این دانش آموز باید در نظامی قرار گیرد که روح جستجوگری در آن تقویت شود. بنابر این فراهم کردن بسترهای اجتماعی و علمی برای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان بزرگترین وظیفه آموزش و پرورش علمی است که متاسفانه کمتر در این مورد اقدام شده است. لازم است روح جستجوگری و مطالبات منطقی در دانش اموز دمیده شود و این منوط به آن است که عوامل دستگاه آموزش و پرورش خود مسئله یاب و حقیقت یاب شوند. شناسایی و ساماندهی دانش آموزان خلاق و مبتکر در قالب برگزاری جشنواره های اثربخش مانند جشنواره "ما می توانیم" از جمله وظایف ذاتی آموزش و پرورش می باشد. ما نیز به عنوان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، تمام توان خود را در جهت تحقق این جنبش عظیم علمی به کار خواهیم بست.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از جمله راههای متعدد ایجاد و پرورش خلاقیت در بین دانش آموزان را طرح پرسشهای محرک، سنجش خلاقیت بر اساس شاخص های علمی تشویق والدین، واداشتن به کنجکاوی و کنکاشهای ذهنی، تشویق عقاید نو، ارزشمند داشتن تفکر خلاق، ایجاد جوی خلاق در کلاس و موارد دیگر دانست.

فخریان با اشاره به نقش محوری معلم و مدرسه در پرورش خلاقیت دانش آموزان گفت: وظیفه اصلی معلم و مدرسه به عنوان سکان دار علم و دانش، ایجاد روحیه پژوهش و ابتکار و تحقیق در دانش آموزان، ایجاد انگیزه، تشویق دانش آموزان به فعالیت های خلاقانه است که خود عوامل مهمی برای شکوفایی و رشد استعدادهای دانش آموزان می باشد.