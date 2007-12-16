بنیاد ایران شناسی در استان مرکزی فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی قربانی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: بررسی و معرفی پیشینه و سابقه فرهنگی و الگوهای استان مرکزی از جمله مهمترین برنامه های این بنیاد است.

وی استان مرکزی را استانی با پیشینه علمی بلند و متعالی خواند و اضافه کرد: به دلایل گوناگون تاکنون در معرفی مفاخر این استان به کشور و علاقه مندان داخلی و خارجی موفق نبوده ایم که انتظار می رود با تاسیس شعبه ایران شناسی دراستان این خلاء برطرف شود.

قربانی با اشاره به اینکه این بنیاد در سایر استانها فعال است، خاطر نشان کرد: استان مرکزی دارای منابع فرهنگی غنی است و از نظر نظر تاریخی جزء استانهای باسابقه کشور است چنانکه دیرینه استان به سالهای قبل از میلاد می رسد و باید بیش از این به آن توجه کرد.