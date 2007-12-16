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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

نقد دفتر شعر عاصف حسینی در حوزه هنری

مجموعه شعر «من در اثر ماه گرفتگی» سروده سید عاصف حسینی - شاعر افغانی - 29 آذر در حوزه هنری نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، سید عاصف حسینی دانشجوی فلسفه در دانشگاه کابل است وعلاوه بر سرودن شعر به روزنامه‌نگاری نیز می‌پردازد. او به خاطر مجموعه شعر دیگرش با نام «و این کفش‌های پیاده» در چهارمین جشنواره ادبی «قند پارسی» تهران، مقام سوم را کسب کرده بود.

محمد صادق دهقان و علی محمد مودب منتقدان این جلسه هستند. نشست نقد اشعار عاصف حسینی ساعت 16 روز پنج‌شنبه برگزار می شود.

نشست‌های ماهانه ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و خانه ادبیات افغانستان برپا می‌شود.

کد مطلب 605684

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