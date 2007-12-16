نقد دفتر شعر عاصف حسینی در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، سید عاصف حسینی دانشجوی فلسفه در دانشگاه کابل است وعلاوه بر سرودن شعر به روزنامه‌نگاری نیز می‌پردازد. او به خاطر مجموعه شعر دیگرش با نام «و این کفش‌های پیاده» در چهارمین جشنواره ادبی «قند پارسی» تهران، مقام سوم را کسب کرده بود.

محمد صادق دهقان و علی محمد مودب منتقدان این جلسه هستند. نشست نقد اشعار عاصف حسینی ساعت 16 روز پنج‌شنبه برگزار می شود.

نشست‌های ماهانه ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و خانه ادبیات افغانستان برپا می‌شود.