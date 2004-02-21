حماسه اول اسفند تمام توطئه ها ي دشمنان را خنثي و نقش بر آب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين اطلاعيه بدين شرح است:



بسم الله الرحمن الرحيم

بار ديگر مردم متدين ، انقلابي و شجاع و شريف ايران اسلامي با حضور يكپارچه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حماسه اي بسيار بزرگتر و زيباتر و شكوهمندتر از قبل آفريدند و با شركت آگاهانه و هوشمندانه خويش در انتخابات ضمن انجام وظيفه شرعي از اين حق خدادادي در تعيين سرنوشت اجتماعي خود به نحو مطلوب استفاده كردند كه موجب تحصيل رضوان خدا و رضايت ائمه اطهار(س) و شادي روح بلند امام بزرگوار و خشنودي روح شهيدان گرديد كه از بركات آن همانا تقويت اقتدار و حاكميت كشور ، امنيت ملي و ايجاد زمينه هر چه بيشتر براي وصول به آرمانهاي بلند شهيدان مي باشد.

اين حضور خداپسندانه ملت متعهد و دانا و مجاهد و ايثارگر تمام توطئه ها و نقشه هاي دشمنان دين و ملت از جمله كيد شيطان بزرگ آمريكاي جهانخوار را خنثي و نقش بر آب كرد؛ ملت غيور و سلحشور و دلاور و شجاع ايران اسلامي با اين حضور وصف ناپذير عمق اعتقاد و التزام به نظام مقدس و عشق به ولايت و رهبري فرزانه انقلاب را بار ديگر به جهانيان نشان داد.

سلام و درود خدا بر چنين ملتي كه با عزت و صلابت سالروز پيروزي انقلاب را گرامي داشتند و همه با هم در آستانه ورود به ماه محرم ، شجره طيبه انقلاب اسلامي را كه حاصل خون پاك اباعبدالله الحسين است با شركت در انتخابات بارور ساختند.

ما اين حماسه اول اسفند و پيروزي مقدس مردم را به محضر ولي الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي و ملت رشيد ايران اسلامي تبريك عرض نموده و اميدواريم مجلسي معنوي و قوي و كارآمد تشكيل گردد و نمايندگان آن متدين، متخصص ، شجاع و دلسوز و با برنامه و امين و عادل و پاسدار از حريم اسلام و دست آوردهاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي باشند و تمام همت خود را در راستاي خدمت به دين خدا و رفع مشكلات كشور و مردم بكار گيرند و مروج دين و اخلاق بوده و با كليه مظاهر فساد و تباهي مبارزه كنند و در جهت رشد و توسعه همه جانبه و عمران و آباداني كشور بكوشند و در مجلسي كه در راس امور است نمايندگان آن يعني عصاره فضائل ملت در جهت قدرشناسي از اين مردم صادق و باوفا و نجيب و عزيز و شجاع از ابتدا تا پايان دوره به ارايه خدمت صادقانه و مخلصانه و نتيجه بخشي كه در شان اين ملت بزرگ است بپردازند.