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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۰

وزنه برداری جوانان - دمشق

مرادی مدال طلا و زارعی مدال نقره را برگردن آویختند

مرادی مدال طلا و زارعی مدال نقره را برگردن آویختند

دیدار دسته 77 کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری جام باشگاههای جوانان آسیا دقایقی پیش با قهرمانی سهراب مرادی از تیم مناطق نفت خیز و نائب قهرمانی محمد زارعی از تیم ملی حفاری به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابتهای وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی جوانان ازصبح روز گذشته درسالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه آغاز شد که طی آن وزنه بردارانی از باشگاه های 12 کشورآسیایی به مصاف هم رفتند.

برپایه این گزارش، دیدار دسته 77 کیلوگرم این رقابتها دقایقی پیش با قهرمانی سهراب مرادی از تیم مناطق نفت خیزجنوب و نائب قهرمانی محمد زارعی از تیم ملی حفاری به اتمام رسید.

نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر دسته 77 کیلوگرم به شرح زیر است:
نفراول:
سهراب مرادی از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب: یکضرب: 145 کیلوگرم، دوضرب: 170 کیلوگرم، مجموع 315 کیلوگرم
نفر دوم:
محمد زارعی از باشگاه ملی حفاری ایران: یکضرب: 134 کیلوگرم، دوضرب: 160 کیلوگرم، مجموع 294 کیلوگرم
نفر سوم:
علی آل حزاء از سوریه یکضرب: 100 کیلوگرم، دوضرب: 137 کیلوگرم، مجموع 237 کیلوگرم

درادامه این مسابقات، وزنه برداران دسته 85 کیلوگرم تا دقایقی دیگر به مصاف پولاد سر خواهند رفت.

کد مطلب 605691

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