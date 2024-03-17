کسب رتبه اول پرداخت وام ازدواج در کشور طی امسال توسط خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۶۰۰ فقره وام ازدواج امسال به زوج‌های جوان پرداخت شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج تا اسفند امسال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس خراسان رضوی رتبه اول پرداخت وام ازدواج را در کشور به دست آورد.

نظری افزود: ۸۳ درصد متقاضیان وام ازدواج، آن را دریافت کرده‌اند و بر اساس اعلام مسؤولان بانکی در استان پس از اعلام افزایش میزان وام ازدواج در سال آینده، بسیاری از زوج‌ها دریافت وام خود را به سال بعد موکول کرده‌اند.