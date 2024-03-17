۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۶

استاندار خراسان رضوی اعلام کرد؛

کسب رتبه اول پرداخت وام ازدواج در کشور طی امسال توسط خراسان رضوی

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی رتبه اول پرداخت وام ازدواج در کشور را طی سال ۱۴۰۲ کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۶۰۰ فقره وام ازدواج امسال به زوج‌های جوان پرداخت شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج تا اسفند امسال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس خراسان رضوی رتبه اول پرداخت وام ازدواج را در کشور به دست آورد.

نظری افزود: ۸۳ درصد متقاضیان وام ازدواج، آن را دریافت کرده‌اند و بر اساس اعلام مسؤولان بانکی در استان پس از اعلام افزایش میزان وام ازدواج در سال آینده، بسیاری از زوج‌ها دریافت وام خود را به سال بعد موکول کرده‌اند.

کد مطلب 6056950

