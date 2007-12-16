به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی گلشنی در جمع شورایاران منطقه 13 با بیان این مطلب گفت: متاسفانه 95 درصد افرادی که اقدام به نصب برچسب می کنند به صورت غیر مجاز فعالیت دارند اما تاکنون به دلیل آنکه اقدام جدی و موثری علیه آنها صورت نمی گرفت به فعالیت خود ادامه می دادند.

وی در ادامه گفت: به تازگی با حمایت مصوبه شورای شهر کمیته کارشناسی تشکیل شده تا میزان بهای خدمات بابت پاکسازی هر برچسب از متخلفان گرفته می شود که بر اساس بررسی های موجود، جریمه برای پاکسازی هر محله ، حداقل یک میلیون تومان است.

گلشنی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی برچسب ها توسط شهرداری تهران طی 2 ماه آینده از شورایاران محلات خواست تا پس از اجرای این طرح ، موارد تخلف را به این سازمان اطلاع دهند تا برای تشکیل پرونده و اقدام قانونی علیه آنها تلاش شود.

وی همچنین از ساماندهی پلاک های آبی در شهر تهران خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور، تمام پلاک های آبی شهر تهران مجهز به کد پستی می شود.

همچنین تلاش شده از تکنیکی استفاده شود تا پلاک ها در شب نیز خوانا باشد. افزون بر این، در صورت تغییر در شماره پلاک ها، پلاک جدید به مدت 6 ماه در کنار پلاک قدیمی باقی می ماند.

معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران، هدف این سازمان را ایجاد پاتوق برای همه محلات شهر تهران عنوان کرد و افزود: تا پایان سال جاری برای هر منطقه، دو پاتوق محلی نصب می شود و تا پایان سال 88 نیز همه محلات شهر تهران از پاتوق محله برخوردار خواهد شد.

وی رویکرد سال 87 این سازمان را رویکرد محله ای دانست و از میزان تحقق برنامه شورایاران محلات به عنوان شاخص عملکرد فعالیت های این سازمان در سال آینده یاد کرد.

در این دیدار همچنین رحمان تقی زاده، رئیس اداره زیباسازی منطقه 13 با اشاره به اقدامات این اداره برای زیباسازی منطقه گفت: در این راستا بسیاری از دیوارهای بدمنظر منطقه رنگ آمیزی می شود و بر این اساس، روی صدها متر از دیوارها، نقاشی دیواری کشیده شده است.

وی از ساماندهی وضعیت پیاده روها در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به بافت فرسوده در منطقه 13 ، بیشتر تلاش شده است تا خیابان هایی که از بافت فرسوده بیشتری برخوردار هستند ، در اولویت قرار گیرند.

تقی زاده در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در هر محله از شورایاران منطقه 13 خواست تا هر چه سریع تر برنامه های خود را به صورت کتبی به این اداره ارسال کنند.