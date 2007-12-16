باز بودن فضای نقد یکی از ارزشهای دولت نهم است

وزیر کشور در حاشیه سفر به استان اصفهان در گفتگویی با خبرنگار مهر در خصوص سیاست دولت برای بکار گیری برخی مسئولان دولت گذشته اظهار داشت: اینکه انتظار داشته باشیم که همه مسئولان دولتهای قبلی را از کار برکنار کنیم تصور غلطی است هر چند که نوعی جابجایی در پست آنها ایجاد خواهد شد اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن آنان نخواهد بود.

وی همچنین در خصوص حرکت نکردن برخی نهادها در راستای سند چشم انداز توسعه کشور عنوان کرد: اگر موارد خلافی در این زمنیه دیده شود باید با آن برخورد شود و این موضوع پیگیری خواهد شد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه اطلاع رسانی دولت نهم پاسخ داد: دولت طی ماه های اخیر تلاشهایی برای اطلاع رسانی شفاف انجام داده که متاسفانه ابزارهای تبلیغی در اختیار دولت نیست و دولت نمی تواند یک یا دو رسانه خاص را تنها برای تبلیغات خود داشته باشد و ما از حضور و آزادی رسانه ها در کشور استقبال می کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون وجود مذاهب وهابیت و بهائیت در اصفهان یادآور شد: یکی از بهترین بسترهایی که دشمن در پیشبرد اهدافش از آن استفاده می کند، مباحث اعتقادی است و باید توجه داشت که با وجود فرقه سازی های ایجاد شده، باید مردم را در این خصوص هوشیار و اذهان آنها را نسبت به تبلیغات آنها بیدار کنیم.

پورمحمدی ادامه داد: یکی از بهترین راهکارهای مقابله با دشمن، اطلاع رسانی دقیق و شفاف چهره واقعی مذاهب است و اصفهان نیز به دلیل اینکه شهر بزرگی است از دیر باز دارای مذاهب متنوعی بوده است.

وزیر کشور همچنین در خصوص قاتل فراری در شهر اصفهان اظهار داشت: این موضوع خود یک مسئله ناراحت کننده است که مسئولان استانی تلاشهای گسترده ای را انجامداده اند و باید منتظر جواب آنها باشیم.