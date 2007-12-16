پروین مانع از شکست استیل آذین شد/ شکست شهرداری بندرعباس برابر داماش

به گزارش خبرنگارمهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های داماش ایرانیان، کاوه زنجان، نساجی مازندران، مس رفسنجان و تربیت یزد، توقف استیل آذین و تراکتورسازی و شکست هما تهران و شهرداری بندرعباس به پایان رسید.

برپایه این گزارش، درشیراز تیم فوتبال استیل آذین برابر میزبان خود مقاومت بسیج فارس به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این دیدار محمد پروین در دقایق 26 و 46 برای استیل آذین و ایرانپوریان دردقیقه(12) و محمدصادق در دقیقه(37) برای مقاومت بسیج فارس گلزنی کردند.

نتایج سایردیدارهای برگزار شده امروز به شرح زیر است:

گروه الف:

* مقاومت بسیج فارس 2- استیل آذین 2

* داماش ایرانیان 2 - شهرداری بندرعباس یک

* کاوه زنجان 2- شاهین اهواز یک

* گل گهرسیرجان صفر- تراکتورسازی تبریز صفر

گروه ب:

* نساجی مازندران 3 - اتکا تهران یک

* هما تهران صفر - مس رفسنجان یک

* تربیت یزد 2 - شاهین پارس جنوبی یک

* سپاهان نوین یک- صنایع اراک صفر

در ادامه این مسابقات روز سه شنبه دیدارهای زیر برگزار می شود:

* کوثرتهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 12، ورزشگاه سرداران شمیران تهران

* پیام خراسان - شموشک نوشهر، ساعت14، ورزشگاه تختی مشهد

* نیروی زمینی تهران - سرخ پوشان دلوار افزار، ساعت14، ورزشگاه اختصاصی جی تهران