پروین مانع از شکست استیل آذین شد/ شکست شهرداری بندرعباس برابر داماش

به گزارش خبرنگارمهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های داماش ایرانیان، کاوه زنجان، نساجی مازندران، مس رفسنجان و تربیت یزد، توقف استیل آذین و تراکتورسازی و شکست هما تهران و شهرداری بندرعباس به پایان رسید.
برپایه این گزارش، درشیراز تیم فوتبال استیل آذین برابر میزبان خود مقاومت بسیج فارس به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این دیدار محمد پروین در دقایق 26 و 46 برای استیل آذین و ایرانپوریان دردقیقه(12) و محمدصادق در دقیقه(37) برای مقاومت بسیج فارس گلزنی کردند.
نتایج سایردیدارهای برگزار شده امروز به شرح زیر است:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس 2- استیل آذین 2
* داماش ایرانیان 2 - شهرداری بندرعباس یک
* کاوه زنجان 2- شاهین اهواز یک
* گل گهرسیرجان صفر- تراکتورسازی تبریز صفر
گروه ب:
* نساجی مازندران 3 - اتکا تهران یک
* هما تهران صفر - مس رفسنجان یک
* تربیت یزد 2 - شاهین پارس جنوبی یک
* سپاهان نوین یک- صنایع اراک صفر
در ادامه این مسابقات روز سه شنبه دیدارهای زیر برگزار می شود:
* کوثرتهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 12، ورزشگاه سرداران شمیران تهران
* پیام خراسان - شموشک نوشهر، ساعت14، ورزشگاه تختی مشهد
* نیروی زمینی تهران - سرخ پوشان دلوار افزار، ساعت14، ورزشگاه اختصاصی جی تهران
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