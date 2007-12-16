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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

/ هفته هفتم دسته اول/

پروین مانع از شکست استیل آذین شد/ شکست شهرداری بندرعباس برابر داماش

پروین مانع از شکست استیل آذین شد/ شکست شهرداری بندرعباس برابر داماش

تیم فوتبال استیل آذین با گلهای محمد پروین از شکست خارج از خانه برابر مقاومت بسیج فارس گریخت و با کسب سومین تساوی به ناکامی های خود در این مسابقات ادامه داد.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های داماش ایرانیان، کاوه زنجان، نساجی مازندران، مس رفسنجان و تربیت یزد، توقف استیل آذین و تراکتورسازی و شکست هما تهران و شهرداری بندرعباس به پایان رسید.

برپایه این گزارش، درشیراز تیم فوتبال استیل آذین برابر میزبان خود مقاومت بسیج فارس به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این دیدار محمد پروین در دقایق 26 و 46 برای استیل آذین و ایرانپوریان دردقیقه(12) و محمدصادق در دقیقه(37) برای مقاومت بسیج فارس گلزنی کردند.

نتایج سایردیدارهای برگزار شده امروز به شرح زیر است:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس 2- استیل آذین 2
* داماش ایرانیان 2 - شهرداری بندرعباس یک
* کاوه زنجان 2- شاهین اهواز یک  
* گل گهرسیرجان صفر- تراکتورسازی تبریز صفر

 گروه ب:
* نساجی مازندران 3 - اتکا تهران یک
* هما تهران صفر - مس رفسنجان یک
* تربیت یزد 2 - شاهین پارس جنوبی یک
* سپاهان نوین یک- صنایع اراک صفر

در ادامه این مسابقات روز سه شنبه دیدارهای زیر برگزار می شود:
* کوثرتهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 12، ورزشگاه سرداران شمیران تهران
* پیام خراسان - شموشک نوشهر، ساعت14، ورزشگاه تختی مشهد
* نیروی زمینی تهران - سرخ پوشان دلوار افزار، ساعت14، ورزشگاه اختصاصی جی تهران

کد مطلب 605699

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