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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

ساخت دکورهای جدید برای سریال "کلاه پهلوی"

ساخت دکورهای جدید برای سریال "کلاه پهلوی"

تولید پروژه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به خاطر بازنویسی فیلمنامه و ساخت دکورهای جدید متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاءالدین دری کارگردان پروژه تلویزیونی "کلاه پهلوی" هم اکنون مشغول بازنویسی متن مجموعه است و دکورهای نظمیه و خیابان سامان جدید نیز در زمان توقف تصویربرداری توسط مشکین مهرگان، محمد معصومی و گروه صحنه ساخته می‌شود.

نمایی از مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی"

زمان آغاز دوباره این پروژه هنوز مشخص نشده و قرار است به زودی 10 بازیگر دیگر به گروه اضافه شود که کارگردان و تهیه‌کننده در حال مذاکره با آنها هستند. "کلاه پهلوی" به تهیه‌کنندگی محمدرضا تختکشیان داستان جوانی به نام فرخ است که پس از تحصیل در فرانسه در شهری کوچک در ایران فرماندار می‌شود. این همزمان با صدور فرمان کشف حجاب است و ...

صالح میرزاآقایی، رضا فیاضی، جمشید شامحمدی، شقایق فراهانی، ماه‌چهره خلیلی، امین حیایی، امیرعلی بیانی، بهاره افشار، گوهر خیراندیش، نگین محسنی، آناهیتا همتی و داریوش کاردان بازیگران، ‌نسیم سیگارودی طراح صحنه، سارا خالدی طراح لباس، سیدجلال نیایی مدیر تولید، جواد فراهانی دستیار کارگردان و سعید خضوعی منشی صحنه "کلاه پهلوی" هستند.

کد مطلب 605706

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