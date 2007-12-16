جشن محو بی سوادی در 222 روستای استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجتبی حبیبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: جشن محو بی سوادی پنجم دی ماه جاری همزمان با میلاد امام هادی(ع) و در آستانه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس نهضت سواد آموزی در کانون فرهنگی امام خمینی(ره) اراک برگزار می شود.



وی با اشاره اینکه هم اکنون 85 مرکز یادگیری محلی در استان مرکزی سواد و مهارت های فنی را به فراگیران آموزش می دهند، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و 800 کلاس در دوره های مقدماتی و تکمیلی تشکیل شده که بیش از 23 هزار نفر در این کلاسها شرکت کردند.



مدیر نهضت سواد آموزی استان مرکزی گفت: برای نخستین بار کتاب فارسی دوره مقدماتی ویژه استان با کمک آموزشیاران مجرب و کارشناسان انتشار یافته که به صورت آزمایشی در برخی از کلاسهای نهضت سوادآموزی این استان تدریس می‌شود.



حبیبی برگزاری مسابقه کتابخوانی آشنایی با سوره زمر، برگزاری مسابقه انس با قرآن کریم، آشنایی با زندگانی ائمه اطهار(ع)، اجرای طرح رحمت با عنوان دوره های تحکیم بنیان خانواد، شیوه های زندگی سالم در دوره سالمندی، اجرای طرح پیشگیری از معلولیت، اجرای طرح هدیه آب، برگزاری دوره های آموزش مهارت های ضمن خدمت و تهیه و چاپ نشریه سواد و زندگی را از جمله اقدامات نهضت سواد آموزی استان با همکاری نهادهای مختلف اجرایی در روستاها عنوان کرد.

