مازندران رتبه اول عملیات امداد و نجات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فخاری ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش شمار پایگاه‌ها و اکیپ‌های امدادی افزود: میزان خدمات دهی نیز در سال جاری نیز نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی با عنوان اینکه ۱۷ پست امدادی در استان مازندران فعالیت دارد، گفت: در چهار شهرستان کارناوال شادی در دستور کار قرار گرفت و امسال تیم‌های واکنش سریع نیز در حالت آماده باش قرار دارند.

وی با بیان اینکه هرچند بالگرد در استان مستقر نداریم، گفت: با این حال برای اعزام بالگرد در مواقع ضروری و بحرانی آمادگی لازم وجود دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اظهار اینکه مازندران رتبه اول عملیات‌های امداد و نجات رادر کشور دارد، گفت: این نشان می‌دهد که مازندران استانی حادثه خیز است و محورهای ارتباطی متنوع دارد.

وی با اظهار اینکه طرح همای رحمت برای حمایت از نیازمندان در استان اجرا می‌شود، گفت: سال قبل بیشترین کاروان سلامت برای خدمات رسانی به مناطق محروم اعزام شدند که ارزش خدمات صورت گرفته بیش از ۱۲ میلیارد ریال است.

فخاری شمار پروژه‌های داوطلبی اجرا شده را ۸۷ پروژه ذکر کرد و افزود: این طرح‌ها با مشارکت بخش‌های مختلف در سراسر استان در دست اجرا است.

مدیرعامل هلال و احمر مازندران با اشاره به اعزام کاروان‌های سلامت برای خدمات رسانی به مناطق مختلف استان تصریح کرد: همچنین هلال احمر در حوادث مختلف نظیر غزه، سیل سیستان و بلوچستان اقدام به جمع آوری کمک‌های مردمی کرده است.

وی با اظهار اینکه شمار پایگاه‌های خیرساز نیز در استان روبه افزایش است، گفت: ۳۶ پایگاه توسط خیران احداث و ۹ هزار مترمربع زمین نیز اهدا شده است و ارزش اراضی اهدا شده ۱۴۰ میلیارد تومان است.

وی شمار خانه‌های هلال را بیش از ۳۸۰ واحد اعلام کرد و گفت: شمار آن به ۴۰۰ واحد افزایش خواهد یافت.