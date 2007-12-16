توسعه 6 مرکز مخابراتی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی 600 مشترک در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره‌های2206 الی 2209 ، 2235 الی 2237 در محدوده خیابان گلستان، کوچه نیلوفر، شبنم، لایه، گلایل، یاس، شقایق، آسمان 12 شرقی، در مرکز مخابرات شهید سعادتمند 333 مشترک با پیش شماره های 4420 الی 4426 در محدوده خیابان‌ بهار ازادی ، بلوار مرزداران ، حضرت ابوالفضل(ع) و بزرگراه اشرفی اصفهانی، در مرکز مخابرات شهید لطیفی 350 مشترک با پیش شماره‌های 2293 الی 2296 در محدوده خیابان ضابطی، شریفی و مافی، در مرکز مخابرات شهید صالح طبری با پیش شماره‌های 4463 الی 4467 در محدوده شهرک آپادانا، ریاحی، بیمه یکم و انتهای بیمه‌ها حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش شماره‌های 7781 الی 7784، 7725 ، 7726و 7769 در محدوده خیابان‌ جانبازان غربی، کوچه داود احدی شرقی و غربی جانبازان و مسیل ابراهیم آباد، در مرکز مخابرات دکتر حسابی شهرستان کرج با پیش شماره‌های 645 الی 649 در محدوده خبیابان‌های شهید صدوقی، کاشانی حد فاصل خیابان امام حسین(ع) تا خیابان طالقانی حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل‌برگردان در مرکز مخابرات شهید محلاتی ارتباط تلفنی مشترکی از تاریخ 26 آذر ماه از ساعت 23 به مدت 3 ساعت قطع می‌شود.

