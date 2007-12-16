تقدیر دادستان کل کشور از راهنمایی و رانندگی برای توقف خودروهای فاقد بیمه نامه

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی در این مرقومه به تاکید بر ضرورت توقف خودروهای فاقد بیمه نامه در جهت کاهش آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت دیه تصادفات جاده ای و ... به آثار این اقدام پسندیده اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: با اجرای ضابطه مند این قانون، از ورود رانندگان فاقد تمکن مالی به زندان و هچنین افزایش جمعیت کیفری و تالی فاسدهای فراوان آن پیشگیری نموده و ضمن جبران خسارات ناشی از تصادفات و جلوگیری از تضییع حقوق اولیاء دم فوت شدگان ناشی از تصادفات و مصدومین، از ورود خسارت به بیت المال نیز جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین از نهادهای ذیربط خواست به منظور کاهش تصادفات و به تبع تلفات و صدمات ناشی از آن ضمن تدابیر بازدارنده و اقدامات پیشگیرانه با نهادینه سازی فرهنگ صحیح رانندگی ، افزایش ایمنی و سلامت راهها و استانداردسازی خودروها و اعمال ضوابط اصولی رانندگی و کنترل و نظارت انتظامی موثر در جهت کاهش خسارات و لطمات جاده ای گامهای بلندی بردارند.