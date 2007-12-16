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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۰

در دفتر اصل 142 قانون اساسی؛

پرونده رسیدگی به دارایی دو وزیر سابق نفت و صنایع و معادن مختومه شد

پرونده رسیدگی به دارایی دو وزیر سابق نفت و صنایع و معادن مختومه شد

رئیس قوه قضائیه پس از ارائه گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی مبنی بر عدم افزایش در دارایی سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت و علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن با پیشنهاد ارائه شده به دفتر مبنی بر خاتمه رسیدگی و مختومه شدن پرونده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت و علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن و همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش و در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد اظهارنامه های ابرازی مشمولان هنگام شروع و پایان خدمت و رسیدگی های به عمل آمده، افزایش در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است و رئیس قوه قضائیه هم پس از گزارش دفتر با پیشنهاد ارائه شده مبنی بر خاتمه رسیدگی و مختومه شدن پرونده موافقت کرده اند.

کد مطلب 605727

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