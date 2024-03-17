اجازه بی حرمتی به اعتقادات مذهبی مردم ایران داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم سالروز شهادت مولی الموحدین امام علی (ع) با بیان اینکه مردم ایران مردمی معتقد و محب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند، اظهار کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، ضرورت حفظ حرمت این ماه پر برکت بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به تقارن روز ۲۱ ماه مبارک رمضان، سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) با روز طبیعت، اظهار کرد: این تقارن آزمایش الهی است تا عمق عشق و دلدادگی مردم به مباحث دینی و اعتقادی نشان داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با بیان اینکه طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن نقاط ضعف فرهنگی جامعه ما را شناسایی کرده و در حال برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری‌های شوم خود است، اظهار کرد: دشمن با القای رسانه‌ای خود به دنبال نشان دادن تقابل پاسداشت‌های ملی با مباحث مذهبی و اعتقادی است لذا در چنین تقارن‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند تا به وسیله عده قلیلی هنجارشکن، حرمت دین را بشکند و اعتقادات دینی را زیر سوال ببرد.

جلایی با اشاره به فراخوان‌های برخی از افراد معاند در فضای مجازی برای مخدوش کردن برخی مناسبت‌های مذهبی، اضافه کرد: حضور یک اغتشاشگر در اجتماعات فرهنگی و مذهبی کافی است تا خوراک رسانه‌های معاند در نمایش ضدیت مردم ایران با دین اسلام، قرآن، اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی را فراهم کند قطعاً قاطبه مردم از نهادهای نظارتی و امنیتی انتظار دارند که در مقابل چنین تحرکاتی بایستند.

وی با بیان اینکه سالروز شهادت حضرت علی (ع) فرصتی برای اثبات شیعه واقعی بودن است، گفت: به هنجارشکنان اجازه بی‌حرمتی به اعتقادات مذهبی و شیعی مردم ایران داده نخواهد شد؛ از رسانه ملی نیز انتظار داریم که فضاسازی لازم را جهت پاسداشت این روز انجام دهد.

جلایی با اشاره به برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند در نهایت امنیت و آرامش، تصریح کرد: در چنین شرایطی همچون شب‌های عملیات دوران دفاع مقدس از خداوند متعال مدد می‌گیریم تا رحمت و نصرتش را شامل حال مردم ایران کند.