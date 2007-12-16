اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با پدیده شوم زمین خواری

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دادگستری کل استان تهران آمده است: در پاسخ به احساسات پاک و خالصانه شهروندان ارجمند که با نگاهی موسع، سیر فرآیند دادرسی در خصوص معضل زمین خواری را دنبال می نمایند بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ متعاقب دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی و اراضی ملی، این دادگستری با بهره مندی از توان نیروی انسانی متخصص و کارشناس خود اقدامات قضایی را در برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق عامه و بیت المال ، با دقت نظر آغاز و نتایج اقدامات صورت گرفته را به شرح ذیل جهت تشحیذ اذهان عمومی اعلام می نماید:

1- با تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با پدیده زمین خواری، مهمترین پرونده های استان تهران به این ناحیه قضایی ارسال و به دقت مورد رسیدگی قرار گرفته که جمع بندی اقدامات در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهرانب ذکر گردیده است. (اطلاعیه 86/634/ر/20 مورخ 18/9/86)

لیکن؛ در خصوص پرونده های مطروحه و یا رسیدگی شده در سایر حوزه های قضایی اعم از شهرستان ها و بخش های دادگستری کل استان تهران، نتایج اقدامات به شرح ذیل اعلام می گردد:

2- شهرستان کرج؛

حوزه قضایی شهرستان کرج، در یک سال گذشته با استفاده از اختیارات قانونی مدیران دولتی از هر گونه تصرف در گستره اراضی زراعی و دولتی جلوگیری به عمل آورده و علاوه بر رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در برخی موارد، پرونده هایی نیز مفتوح است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می گردد:

الف- حکم صادر شده در خصوص ملکی به مساحت 538 هکتار از اراضی پلاک 153 توسط محاکم عمومی کرج در حال اجرا و ملک موصوف متعاقبا به نمایندگی دولت تحویل خواهد گردید.

ب- اقدامات قضایی در خصوص خلع ید از مساحت 2هزار هکتار از اراضی متعلق به دولت، توسط شعبه 119 کیفری در جریان رسیدگی بوده و تاکنون کلیه معاملات انجام شده بر روی اراضی مذکور ابطال و از انجام معاملات بعدی نیز ممانعت به عمل آمده و با صدور حکم نهایی از طریق اجرای احکام اقدامات قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.

ج- با اقدام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مساحت 250 هکتار از اراضی دولت که بدون توجه به موازین قانونی مربوطه به یک مرکز علمی غیر انتفاعی واگذار شده بود، با دستور مستقیم دادستانی این شهرستان از تصرف دستگاه مزبور خارج و هرگونه نقل و انتقال در آن ممنوع گردیده است.

3- بخش اشتهارد از توابع شهرستان کرج؛

حوزه قضایی بخش اشتهارد، در راستای اجرای حکم صادر شده در پرونده حقوقی به شماره 83/39 و دادنامه صادره به شماره 54 و تایید نظر دادگاه بدوی طی دادنامه به شماره 651 مورخ 28/4/85 توسط شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران و متعاقب آن صدور اجرائیه، به طور کامل خلع ید و قلع و قمع از مستحدثات موجود در اراضی ملی پلاک 261 اصلی شاهدوست به مساحت 47 هزار متر مربع را اجرا و ملک موصوف به نمایندگی قانونی سازمان منابع طبیعی تحویل گردید.

4- شهرستان دماوند

حوزه قضایی شهرستان دماوند، اقدامات قضایی را در خصوص تعقیب کیفری متصرفان غیر قانونی اراضی دولتی به مساحت 3 میلیون و 318 هزار و 660 متر مربع در منطقه سرهار و اسب چران شهرستان دماوند به پایان رسانده و با ارسال پرونده به دادسرای مبارزه با پدیده زمین خواری؛ سیر مراحل قضایی را تا رفع تصرف و خلع ید کامل از اراضی موصوف را دنبال می نماید.

5- شهرستان شهریار

حوزه قضایی شهرستان شهریار، تعداد دو فقره پرونده را در شعبه 102 دادگاه جزایی تحت رسیدگی دارد که شایان ذکر است، در یکی از پرونده های مذکور موضوع تصرف بیش از 100 هزار متر مربع از زمین های شهرک وائین مطرح می باشد.

6- لواسانات ورودبار قصران

حوزه قضایی بخش لواسانات و رودبار قصران ، احکام خلع ید و رفع تصرف از اراضی مطروحه در 38 فقره پرونده قریب به 182 هزار متر مربع را از طریق واحد اجرای احکام اجرا نوده و متعاقب آن تعداد 27 فقره پرونده نیز در نوبت کاری واحد یاد شده قرار دارد که پس از جری تشریفات قانونی برابر مقررات احکام صادره اجرا خواهد گردید و به دنبال آن نیز تعداد 139 فقره پرونده در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.

7- رودهن

حوزه قضایی بخش رودهن، احکام صادر شده در خصوص خلع ید و رفع تصرف مساحت 42 هزار و 625 متر مربع از اراضی ملی را به طور کامل اجرا و سیر قضایی تعدادی پرونده را نیز در این رابطه دنبال می نماید.

8- فیروزکوه

حوزه قضایی شهرستان فیروزکوه، احکام صادره در خصوص 12 فقره پرونده به مساحت 199 هزار و 50 متر مربع را به طور کامل اجرا نموده است.

9- بخش بوستان

حوزه قضایی بخش بوستان، حکم صادره شدهدر خصوص بازگرداندن 27 قطعه زمین به شهرداری نسیم شهر را به طور کامل اجرا نموده است.

10- سایر شهرستانها و بخش های دادگستری کل استان تهران

هم اکنون در حوزه ها و بخش های قضایی نظیر شهرستانهای هشتگرد ، ورامین، نظرآباد و بخش های جواد آباد، فشافویه و طالقان هیچگونه تخلف و افعال مجرمانه ای، تحت عنوان زمین خواری صورت نپذیرفته است.

در خاتمه شایان ذکر است تعدادی پرونده در این رابطه در برخی از حوزه های قضایی شهرستانها و بخشهای تابعه دادگستری کل استان تهران در حال حاضر، مطرح رسیدگی است که نامی از آنها در این اطلاعیه ذکر نشده و متعاقبا به محض صدور احکام قطعی و اجرای آنها، مراتب به اطلاع هموطنان شریف خواهد رسید.