به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش در مراسم تجلیل از برگزیدگان نهمین جشنواره جوان خوارزمی که شب گذشته در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد آموزش و پرورش را بستر اساسی پی ریزی گفتمان علمی در سطح کلان جامعه دانست و گفت: برای تحقق گفتمان علمی در دانشگاه ها باید نگاهی به آموزش و پرورش داشته باشیم.

آژیده خواستار توجه به شیوه های تدریس و تربیت معلم شد و با اشاره به نقش کلیدی این امور در حاکمیت گفتمان علمی خاطر نشان کرد: باید در روش های تدریس با شیوه های خلاق و مشارکتی زمینه ای فراهم کنیم که دانش آموز به دنبال حل مسئله باشد وبتواند استعدادهای خود را بروز دهد.

وی افزود: باید بستری فراهم شود که دانش آموز در فرایند یاددهی - یادگیری مشارکت داشته باشد.

معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش این تصور را که پژوهش فقط در دانشگاه ها و تحصیلات تکمیلی مشتری دارد مورد انتقاد قرار داد و گفت: پژوهش باید از اولین مراحل آموزش مورد توجه قرار گیرد و هر پایه تحصیلی پژوهش مناسب خود را طلب می کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به نخبگان جوان خواستار برپایی نشست های مشترک بین نخبگان جوان و پیشکسوت شد.

آژیده رویکرد تربیتی و پژوهش محوری را رکن اصلی برنامه های معاونت متبوعش خواند و گفت: توسعه باید همه جانبه باشد و توسعه همه جانبه که منجر به تکامل شود محصول علم و ایمان است.

گفتنی است در این مراسم 35 نفر از برگزیدگان نهمین جشنواره جوان خوارزمی مورد تجلیل قرار گرفتند و از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش لوح یادبود دریافت نمودند.