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۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

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امامزادگان خسروجرد مامن و پناهگاه زائران حرم رضوی در سبزوار

امامزادگان خسروجرد مامن و پناهگاه زائران حرم رضوی در سبزوار

سبزوار- طرح « آرامش بهاری و ضیافت الهی» در بقاع متبرکه امامزادگان خسروجرد سبزوار از نوادگان‌ائمه اطهار (ع) که قدمتی ۱۲۰۰ ساله دارد اجرا می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تقارن ماه ضیافت الهی و فرا رسیدن بهار طبیعت طرح «آرامش بهاری و ضیافت الهی» در بقاع متبرکه امامزادگان خسروجرد سبزوار از نوادگان‌ائمه اطهار (ع) که قدمتی ۱۲۰۰ ساله دارد اجرا می‌شود.

اجرای طرحی که هر ساله زائران زیادی از کشورهایی از جمله عراق، اندونزی، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، هند، مالزی، روسیه، بنگلادش، آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات به دلیل قرار داشتن در مسیر زائران حرم‌رضوی برای زیارت و استراحت به این محل مراجعه و از فیض معنوی این امامزادگان بهره‌مند می‌شوند و مامن و پناهگاهی برای زائران حرم رضوی است.

تصویربردار: علی اکبر ملکی

کد مطلب 6057351

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