واگذاری 38 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به دهیاریهای سلماس

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، تورج اکبرلویی عصر امروز در جریان سفر مقامات استانی به سلماس در جمع دهیاران این شهرستان افزود: این خودروها یک دستگاه خودرو آتش نشانی، سه دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه فیلیشر آسفالت، دو دستگاه کمپرسی، هشت دستگاه کامیونت، دود دستگاه تراکتور، دو دستگاه زامیاد، سه دستگاه مینی بوس و 16 دستگاه موتور سیکلت را شامل می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این وسایط برای استفاده تحویل شهرداری تازه شهر سلماس و دهیاریها تابعه این شهرستان شده است.

وی همچنین از اختصاص 76میلیارد ریال برای عمران وآبادانی روستاها ومناطق محروم استان خبر داد و گفت: این اعتبار از محل تجمیع عوارض تامین شده و در اختیار دهیاریها قرار گرفته شده است.

اکبرلویی اعتبارات عمرانی شهرستان سلماس در سال جاری را در بخش عمرانی در بخش های شهری، استانی، ملی، مناطق محروم و دهیاریها را 135 میلیارد ریال عنوان کرد.