بوش به کویت سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، منابع آگاه یاد شده گفتند که جرج بوش درچارچوب سفر دوره ای خاورمیانه ای خود روز دهم ژانویه آینده وارد کویت خواهد شد.



این منابع افزودند: بوش با مسئولان بلندپایه کویتی درباره پرونده هسته ای ایران، اوضاع امنیتی عراق و آخرین نتایج تلاش ها برای آشتی ملی در این کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

به گفته این منابع، بوش بر اهمیت پیشبرد روند صلح خاورمیانه تاکید و مسئولان بلندپایه کویتی را از آخرین تحولات مربوط به کنفرانس اخیر آناپولیس آگاه خواهد کرد.



قرار است هیئتی بلندپایه بوش را در سفرش همراهی کند که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از جمله اعضای این هیئت خواهد بود.