متد موفق تکریم ارباب رجوع در قالب بسته های آموزشی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر یکشنبه در جلسه کارگروه ستاد تحول اداری مازندران در محل استانداری افزود: باید در قالب کمیته های مختلف و با کارویژه های خاص بهترین فرآیند در سبد کارکرد کارگروه تحول اداری استان حاصل شود.

وی خاطر نشان کرد: تکریم ارباب رجوع طی سال گذشته و امسال در بین دستگاههای اجرایی استان روبه رشد بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به موفقیت های حاصله با توجه بر متد تدوینی تحول اداری در قالب بسته های آموزشی، تصریح کرد: در صورت موفقیت طرح فوق می توان از آن در سطوح کشوری به طرز مفیدی استفاده کرد.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان باید نسبت به ارائه گزارش عملکرد دستگاههای خود در حوزه تحول اداری به صورت ماهانه اقدام کنند.

سید کریم سجادی خاطر نشان کرد: نابسامانی های اداری موجود به دلیل عدم توجه به موضوع تکریم ارباب رجوع است که باید تقویت شود.

این مسئول با اشاره به اینکه اغلب انحرافات دستگاههای اجرایی ناشی از عدم درک مقوله تکریم ارباب رجوع است، تصریح کرد: کارگروه تحول اداری اشکالات دستگاهها را بررسی کرده و برای عملیاتی شدن آن تلاش نماید.