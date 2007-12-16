وحدت حوزه و دانشگاه پیوند مقدس علم و دین است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی این روز را به تمامی عالمان و اندیشمندان متعهد و دیندار جامعه بزرگ اسلامی تبریک گفت و شهادت مظلومانه اندیشمند متعهد، دکتر مفتح، سردمدار بزرگ این حرکت را گرامی ‌داشت.

وزیر علوم در این پیام یاد آور شده است: پیروزی شکوهمند انقلاب سبب شد تا مذهب و ارزشهای دینی که برای مدت‌ها از عرصه حیات اجتماعی و سیاسی بشری در دنیای غرب رخت بربسته بود و تنها تأثیر گذاری بر حیات شخصی و خصوصی افراد را نشانه رفته بود، بار دیگر احیا شود و تمدن نوین بر پایه ستون‌های اسلامی و ایرانی استوار سازد و خرد باوری و روشنگری را در دامن سنت‌ها و ارزش‌های راستین اسلامی بارور کند.



وی خاطرنشان کرده است : وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف و هدف احیاء و تقویت یک جامعه اسلامی پیشرفته، مستقل، خود اتکا و دین باور است و در این مسیر اندیشمندان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی، نقش تأثیرگذار، فعال و پیشرو خواهند داشت.

دکتر زاهدی در این پیام تأکید کرده است: به شواهد تاریخ تمدن بشری انسان در ساختن توأم با معرفت مادی و معنوی هنگامی به وظیفه و مسئولیت سنگین و خطیر خویش در قبال خداوند، خود و جامعه عمل خواهد کرد که عقل و دانش خود را در مسیر معنوی و الهی با مأموریت ساختن انسان تمدن ساز بکار گیرد.



وی اضافه کرده است: پرواز انسانی بر فراز قله‌های علمی و دینی بشری زمانی میسر است که دو بال پرواز آن یعنی حوزه و دانشگاه با تغذیه مناسب و استفاده از توانمندی‌ها و معارف یکدیگر، به پرواز در آیند.



وزیر علوم دانشگاه اسلامی را حرکت دانشگاه به سمت بومی کردن ارزش‌های دینی و ملی توصیف کرد و گفت: در واقع تأثیر گذاری و الهام بخشی عناصر دینی در برنامه‌های حیات مادی و در نتیجه یعنی نقش آفرینی علمای دینی در صحنه دانشگاهی از ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه است.

دکتر زاهدی خاطرنشان کرده است : نگاه به وحدت حوزه و دانشگاه باید حالت راهبردی و استراتژیک پیدا کند و به صورت عملی حوزویان و دانشگاهیان با آگاهی و شناخت از تحولات حوزه و دانشگاه برنامه‌ریزی منسجمی را برای تداخل و درهم تنیدگی فزاینده به لحاظ آموزشی و پژوهشی فراهم سازند. لذا ضروری می‌نماید تا باز تعریفی از جایگاه این دو نهاد مهم در تأمین منافع و اهداف فرهنگی و علمی جهت اعتلای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

وی یادآور شده است: سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، شروع مجدد برای تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی در سایه اتحاد و وحدت کلمه‌ همه گروه‌ها از حوزوی و دانشگاهی به عنوان گروه‌های مرجع و مهم کشور است.

وزیر علوم تأکید کرده است: انتظار آن است، همچنانکه وحدت و اتحاد دو نهاد حوزه و دانشگاه، پیروزی مردمی انقلاب اسلامی را رقم زد، امروز نیز این وحدت و استقلال در اندیشه و عمل حفظ شود و در دوره‌ای که کشور توانسته است به رشد و توسعه علمی و فرهنگی مستقلانه و بومی گرایانه خود دست پیدا کند، تمدن اسلامی ـ ایرانی بیش از پیش احیا و تقویت شود.