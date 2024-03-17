به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه این شورا نقش مهمی در ایجاد زیرساختهای لازم در بخشهای مختلف اجتماعی و فرهنگی دارد، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی یک نظامواره اندیشی و اجرایی است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اکنون دوازدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر تشکیل شده است، گفت: اکنون موضوع نشست شورای فرهنگ عمومی، قضائی، آسیبشناسی جرایم، پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای لازم برای کاهش جرایم است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اضافه کرد: این شورا میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در این عرصه نقشآفرینی کند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم از اصل برخورد با مجرم مهمتر است اضافه کرد: سالانه میلیونها پرونده وارد قوه قضائیه برای بررسی وارد میشود که نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش پروندهها بسیار مهم و مؤثر است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ سازش و صلح در جامعه گفت: صلح و سازش یک فرهنگ اصیل اسلامی است که باید در این مهم در جامعه بهعنوان یک ضرورت نهادینه شود.
وی با بیان اینکه بوشهر یکی از استانهای مهمی است که بیشتر پروندههای قضائی قبل از ورود به دستگاه قضا با سازش و صلح مختومه میشود، بیان کرد: فرهنگ عمومی مصالح و عدم وقوع جرم بهعنوان یک خدمات اجتماعی عمومی و همکاری بنیادین با دستگاه قضائی در اولویت برنامههای استان بوشهر قرار میگیرد که الگو برای دیگر استانها شود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامههای شورای فرهنگ عمومی برقرار نظم برگزاری نشستها و اجرایی شدن مصوبات است، اضافه کرد: امسال نشستهای شورای فرهنگ عمومی بر اساس برنامه تشکیل شد و مصوبات مهمی در پی داشت.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از تدوین سند شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر برای افق ۱۴۱۰ خبر داد و گفت: در این سند نقشه راه و برنامههای مورد نظر طراحی میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر این استان را از امنترین، و مردم با اخلاق اسلامی و اتحاد مثالزدنی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه امسال سال سخت و پرفراز و نشیب در کشور بود، ولی استان بوشهر از امنترین استانها معرفی شده که نشان از اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان است.
امام جمعه بوشهر گفت: بوشهر یکی از استانهای مهمی است که بیشتر پروندههای قضائی قبل از ورود به دستگاه قضا با سازش و صلح مختومه میشود.
نظر شما