پرسپولیس با 4 غایب برابر پتروشیمی / آخرین تمرین شاگردان قطبی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور، عصر فردا تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب شیث رضایی، احسان خرسندی و الونگ مصدوم و فرزاد آشوبی محروم به دیدار تیم پتروشیمی تبریز خواهد رفت.

برپایه این گزارش، پیش از این دیدار سرخپوشان تهرانی آخرین تمرین خود را ساعت 16 امروز در زمین اتوبوسرانی و در غیاب فرشید کریمی و الونگ برگزار کردند. البته شیث رضایی هم که به علت سرماخوردگی شدید در این دیدار غایب خواهد بود با نظر مسئولان باشگاه و برای کاهش حاشیه های موجود با لباس شخصی در این تمرین حاضر شد.

در این تمرین بازیکنان پرسپولیس ابتدا با دویدنهای متوالی بدنهای خود را گرم کردند و شوت به دروازه، سانتر از جناحین و فوتبال درون تیمی در غالب 4 تیم پنج نفره در فضای محدود سایر بخشهای تمرین امروز را به خود اختصاص می داد.

درپایان تمرین هم لیست 18 نفره سرخپوشان اعلام شد که علاوه بر بازیکنان محروم، نام فرشید کریمی، پنجعلی و فرسیات در لیست نفرات نهایی این تیم قرار نداشت. ضمن اینکه به نظر می رسد حسن رودباریان در این بازی دروازه بان اصلی سرخپوشان خواهد بود.

درپایان این تمرین، بازیکنان پرسپولیس به هتل لاله رفتند تا اردوی شبانه روزی خود را پیش از دیدار با پتروشیمی تبریز در این مکان برپاکنند.

دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و پتروشیمی تبریز در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور، ساعت 15 عصر فردا در ورزشگاه آزادی تهران و با قضاوت تورج حق وردی برگزار خواهد شد.