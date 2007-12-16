مسابقه کتابخوانی خانه های آسمانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پیوندیان عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مسابقه کتابخوانی خانه های آسمانی ویژه زوجهای جوان کانونهای مساجد کشور 21 آذر تا 21 دی 86 برگزار می شود.

وی افزود: سئوالات این مسابقه از کتابهای 40 حدیث امام علی (ع) نویسنده علیرضا خان زاده و کتاب باران نور 40 حدیث برگزیده امام رضا (ع) گردآوری محمد صادق کراچیان برگزار می شود.

محمد پیوندیان گفت: این مسابقه در 10 دوره برای زوجهای جوان شرکت کننده در دومین همایش کشوری خانه های آسمانی برگزار و به برندگان هر دوره جوایزی به قید قرعه قرعه اهدا می شود.

وی با بیان این مطلب که هدف از برگزاری همایش خانه های آسمانی فقط آموزش نمی باشد، اذعان داشت: برگزاری مسابقات کتابخوانی حضوری و غیر حضوری، کارگاه های صحت قرائت نماز، مشاوره های خصوصی، بازدید از موزه مرکزی آستان قدس و هشت موزه مجاور آن، بازدید از جبل النور، شهر توس، بازار بین المللی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطلع عشق از دیگر برنامه های این دوره است.

