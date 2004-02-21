50 درصد كودكان شبانه روزي ها هويت مشخصي ندارند

حميد رضا الوند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر 10 تا 12 هزار كودك بي سرپرست از نوزادي تا سن زير 18 سال تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه 6 هزارو 30 نفر از اين تعداد در مراكز شبانه روزي و شيرخوارگاهها و 6 هزار كودك نيز به صورت امين موقت در خانواده ها نگهداري مي شوند .

وي با اشاره به روند افزايشي بي سرپرستي كودكان طي سالهاي اخير ، اظهار داشت : در سال 76 تعداد كودكان بي سرپرست تحت پوشش 2 هزارو 546 نفر بوده كه اين تعداد در سال 82 به 10 هزار كودك رسيده است .

الوند تصريح كرد : افزايش جمعيت ، صنعتي شدن جوامع ، جنگها و بحرانها ، فقدان خانواده منسجم و طلاق و كمرنگ شدن عاطفه ها از دلايل اصلي آوارگي كودكان و افزايش آمار بي سرپرستي آنها طي 7 سال گذشته بوده است .

معان دفتر امور شبه خانواده بهزيستي با بيان اينكه بهزيستي بدون اجازه مراجع قضايي نمي تواند حتي كودكي را هم كه جلوي در شيرخوارگاه رها مي شود را بپذيرد ، اظهار داشت : در صورت پيدا كردن يك كودك بي سرپرست ، مددكاران با اطلاع به نيروي انتظامي و تشكيل پرونده با دستور قاضي كودك به مراكز نگهداري منتقل مي شود ، در اين مرحله كودك ابتدا به منظور تشكيل پرونده ، انجام آزمايشات پزشكي و تلاش براي جستجوي والدين به مدت 21 روز در خانه هاي موقت كودكان و نوجوانان نگهداري مي شود و در آنجا با قطعيت يافتن بي سرپرستي كودك ضمن ثبت در پرونده بر اساس سن و جنس به مراكز شبانه روزي نگهداري كودكان و يا شيرخوارگاهها منتقل مي شود .