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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

معاون دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " :

50 درصد كودكان شبانه روزي ها هويت مشخصي ندارند

50 درصد كودكان شبانه روزي ها هويت مشخصي ندارند

معاون دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي گفت : بيش از نيمي از كودكان بي سرپرستي كه در مراكز شبانه روزي و شيرخوارگاهها نگهداري مي شوند ، كودكان بي هويتي هستند كه به سوي آينده اي نامعلوم در جامعه رها شده اند .

حميد رضا الوند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر 10 تا 12 هزار كودك بي سرپرست از نوزادي تا سن زير 18 سال  تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه 6 هزارو 30 نفر از اين تعداد در مراكز شبانه روزي و شيرخوارگاهها و 6 هزار كودك نيز به صورت امين موقت  در خانواده ها نگهداري مي شوند . 

وي با اشاره به روند افزايشي بي سرپرستي كودكان طي سالهاي اخير ، اظهار داشت : در سال 76 تعداد كودكان بي سرپرست  تحت پوشش 2 هزارو 546 نفر بوده  كه اين تعداد در سال 82 به 10 هزار كودك رسيده است .

الوند تصريح كرد : افزايش جمعيت ، صنعتي شدن جوامع ، جنگها و بحرانها ، فقدان خانواده  منسجم و طلاق و كمرنگ شدن عاطفه ها از دلايل اصلي آوارگي كودكان  و افزايش آمار بي سرپرستي آنها  طي 7 سال گذشته بوده است .

معان دفتر امور شبه خانواده بهزيستي با بيان اينكه  بهزيستي بدون اجازه مراجع قضايي نمي تواند حتي كودكي را هم كه جلوي در شيرخوارگاه رها مي شود را بپذيرد ، اظهار داشت :  در صورت پيدا كردن يك كودك بي سرپرست ، مددكاران با اطلاع به نيروي انتظامي  و تشكيل پرونده با دستور قاضي كودك به مراكز نگهداري منتقل مي شود ، در اين مرحله كودك ابتدا به منظور  تشكيل پرونده ، انجام آزمايشات پزشكي و تلاش براي جستجوي والدين به مدت 21 روز در خانه هاي موقت كودكان و نوجوانان نگهداري مي شود  و در آنجا با قطعيت يافتن بي سرپرستي كودك ضمن ثبت در پرونده بر اساس سن و جنس به مراكز شبانه روزي  نگهداري  كودكان و يا شيرخوارگاهها منتقل مي شود .  

کد مطلب 60579

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