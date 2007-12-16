نمی توانستیم تا دو روز دیگر هم گل بزنیم / همچنان به قهرمانی امیدواریم

به گزارش خبرنگارمهر، قنبری که به جای لوکا بوناچیچ سرمربی سپاهان اصفهان در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده بود، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خستگی و ویروس سرماخوردگی که در بین نفرات تیم شایع شده بود، باعث شد بازیکنان نتوانند با تمام قوا در این دیدار به میدان بروند و اگر این مسابقه تا دو روز دیگر هم ادامه داشت نمی توانستیم دروازه ذوب آهن را باز کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه فدراسیون فوتبال هم با ما همکاری نکرد زیرا اگر این دیدار را یکی - دو روز دیرتر برگزار می کرد، می توانستیم با رفع خستگی، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به حریف داشته باشیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: در این دیدار به خودمان باختیم زیرا نتوانستیم از فرصتهایی که بدست آورده به خوبی استفاده کنیم، ضمن اینکه با یک گل به خودی فرصت پیروزی را در اختیار حریف قراردادیم.

قنبری درپایان گفت: کارمان جهت قهرمانی در نیم فصل سخت تر شد اما امیدمان برای کسب این موفقیت کم نشده است و تمام تلاشمان را برای پیروزی در 3 دیدار پایان و قهرمان در در نیم فصل نخست این رقابتها انجام می دهیم.

دیدار معوقه تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان درچارچوب هفته هفتم لیگ برترکه عصرامروز در ورزشگاه فولادشهر برگزارشد و درنهایت با پیروزی یک برصفر ذوب آهن به پایان رسید.