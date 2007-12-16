رئیس جمهور اتریش وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هاینز فیشر در سفر دو روزه خود با "بشار اسد" رئیس جمهوری و سایرمقام های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.



فیشر در فرودگاه بین المللی دمشق از طرف فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه مورد استقبال قرار گرفت و قرار است از نیروهای کشورش که درچارچوب نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در بلندیهای جولان مستقر هستند، بازدید کند.



شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروهای پاسدار صلح را اخیرا به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد. این نیروها برای نظارت بر آتش بس اعلام شده بعد از جنگ اکتبر سال 1973 میلادی میان رژیم اسرائیل و اعراب و نیز توافقنامه 31 ماه مه سال 1974 میلادی درخصوص جدایی ارتباط میان نیروهای سوریه و رژیم اسرائیل تشکیل شد.



نیروهای پاسدار صلح مستقر در جولان حدود یکهزار نفر از هفت کشور اتریش، کانادا، هند، ژاپن، نپال، لهستان و اسلواکی هستند.