پارکهای فناوری اطلاعات در کشور 35 میلیون دلار صادرات داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر سعید صمدی عصر امروز در نشست خبری موانع فناوری و مشکلات فناوران به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: در پارک علم و فناوری اطلاعات خراسان شرکت هایی که صادرات دارند موفق ترند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: سهم صنایع پیشرفته در صادرات کشور 25 درصد است که رقم پایینی بوده و باید به سمتی پیش برویم که سهم بنگاههای کوچک و متوسط افزایش یابد و برای رسیدن به این هدف هر استانی باید حداقل یک پارک علم و فناوری اطلاعات داشته باشد.

وی نظارت موجود بر کار پارکها و مراکز رشد را کارآمد ارزیابی کرد و افزود: وزارت کار هم به این نتیجه رسیده است که نظارت خوبی بر عملکرد پارکها و مراکز رشد وجود دارد و پارکها تا سقف 50 میلیون تومان در سطح استان و تا سقف 100 میلیون تومان در سطح کشوری با تصویب در مرکز و تهران اعتبار قبال پرداخت به شهرک ها داریم .

صمدی دربیان اهداف پارک فناوری اطالعات گفت: تجاری سازی محصولات و بازاریابی محصولات به صورت فیزیکی یا مجازی از جمله اهداف پارک است و می کوشیم تا دو شاخص تعداد اختراعات و ثبت مقالات علمی را همزمان افزایش دهیم.

وی افزود: عدم ساماندهی مدیریت ثبت اختراعات در کشور و اجرایی نشدن پیوستن به معاهده ثبت اختراعات از جمله خلاهای محسوس است همچنین جهت ارتباط حقیقی دانشگاه و صنعت بایستی تعداد مقالات مخترعین و کالاهای صنعتی برابر باشد.

صمدی گفت: موانع و مشکلات در این راه بسیار است که می توان به تلف شدن زمان و هزینه، تحمیل هزینه های قبل از قرارداد به شرکتها و پیش فروش طرحها به ارزشی غیر ارزش حقیقی آن اشاره کرد.

وی افزود: گاهی ترس از پیاده سازی ایده یا حتی عدم وجود اطمینان جهت ارائه ایده وجود دارد اما مهم آن است که نسل جوان و ایده پرداز ما خود را باور کند و بتواند با تکیه بر نقاط قوت و آنچه داریم به آنچه می خواهد برسد.