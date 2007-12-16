فراخوان السیتکس برای کسب برترینهای گواهی نامه دیجیتال و نشان کیفیت برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، السیتکس با همراهی هیئت داوران و مشاوران مرکز کیفیتهای برتر، حامیان و همکاران خود با صدور فراخوانی اعلام کرد که همزمان با پایان سال میلادی و مشخص شدن نتیجه تلاشهای سازمانی سال گذشته، ثبت نام رسمی و پذیرش دوره جدید "سیر تعالی" السیتکس برای متقاضیان آغاز شده است.

از جمله مزایا و جوایز شرکت در "سیر تعالی"، تصاحب مدال الکترونیکی و اخذ گواهی نامه دیجیتال کیفیت برتر، کسب مقام برترینهای سال، پروانه استفاده از نشان کیفیت برتر و تعالی سازمانی و کمک به بهبود سیستماتیک است.

مخاطبین این برنامه را کلیه پایگاهها و سایتهای وب، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و سازمانهای مجازی رشته های مختلف که در جستجوی اعتلا هستند و دانش مدار عمل می کنند یا از فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه خود بهره می برند تشکیل می دهند.

بر پایه اصل اساسی و مدل تعالی پیشرفته السیتکس (مدل اول تعالی) مبنی بر آنکه اطلاعات بنیاد دانش و پایه و اساس دانایی محوری، آنالیز و مهندسی بر اطلاعات خام یا فناوری اطلاعات است، وب سایت شرکت کنندگان به عنوان اظهارنامه الکترونیکی (چند رسانه ای) و بستر اصلی معرفی آنها تلقی می شود و ارزیابیها متمرکز بر دستاوردهای یک سال گذشته سازمانها تا سایت هایی خواهد بود که همینک به نتیجه رسیده و تثبیت شده اند و به عبارتی نتیجه منطقی تلاشهای سال 2007 میلادی محسوب می شوند تا ضمن تقدیر از بهترین تلاشهای صورت گرفته، حرکتهای سازمان یافته پیشرو به جامعه معرفی شوند.

در این فراخوان از متقاضیان دعوت به عمل آمده است تا با توجه به حد نصاب و اولویت زمانی ثبت نام، برای ثبت درخواست پذیرش خود با مراجعه به سایت رسمی السیتکس به نشانی www.elecitex.com اقدام به ثبت نام کنند.