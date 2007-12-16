5 زائر هندی در تصادفی در مکه مکرمه فوت شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، در این تصادف که روز گذشته حوالی 9 صبح اتفاق افتاد همچنین 19 نفر از 46 سرنشین اتوبوس مزبور نیز که همگی زائران شهر تریچور در جنوب هند و از منطقه کرالا بودند، مجروخ شدند.

گفته می شود که این زائران با آژانس مسافرتی "اکبر" در حال سفر بودند و تصادف در محلی در نزدیکی "ربیق السیطره" در 150 کیلومتری مکه رخ داد.

فوت شدگان به نام های فاطمه موثارا، راکیه عبدالرحمن، رکیه حاجی، کونجومون ام، عبدالرزاق فیطال بودند و به بیمارستان شیشا در نزدیکی مکه منتقل شدند و تمامی مجروحان نیز به بیمارستان عمومی الربیق انتقال داده شدند که 10نفر از آنها برای درمان در آن بیمارستان ماندند و ما بقی به مکه منتقل شدند.

در رویدادی دیگر در همین رابطه یک زائر 64 ساله فیلیپینی که به تازگی برای انجام مناسک حج وارد عربستان شده بود بر اثر عارضه قلبی فوت شد.

جلال پادجینگ که نام این فوت شده می باشد یک افسر بازنشسته پلیس از شهر "زامبوآنگا" می باشد و در بیمارستان النور مکه فوت شد.

در خبرهای دیگر از مکه، اداره گذرنامه عربستان 541 شهروند خارجی را که بیش از مدت ویزایشان در این شهر اقامت کرده بودند دستگیر کرد.