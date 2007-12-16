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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۶

/ هفته هفدهم لیگ برتر/

منچستر فاتح جنگ آنفیلد / شاگردان فرگوسن صدرنشین شدند

منچستر فاتح جنگ آنفیلد / شاگردان فرگوسن صدرنشین شدند

تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی برابر لیورپول به صدرجدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر انگلستان بازگشت.

به گزارش خبرنگارمهر، در مهمترین دیدار هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برترانگلستان، عصر امروز تیم فوتبال منچستر یونایتد موفق شد در ورزشگاه آنفیلد برابر میزبان قدرتمند خود با یک گل به پیروزی دست یابد تا با 39 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار توز در دقیقه 43 تک گل پیروزی تیم فوتبال منچستریونایتد را به ثمر رساند. ضمن اینکه جرارد و ماسکرانو از لیورپول و اورا، آندرسون و بران از منچستر بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارحساس تیم های فوتبال آرسنال و چلسی پیگیری می شود.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 39 امتیاز
2- آرسنال 37 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- منچسترسیتی 33 امتیاز
5- لیورپول 30 امتیاز
.........................
18- فولهام 13 امتیاز(یک بازی کمتر)
19- ویگان 12امتیاز
20- دربی کانتی 6 امتیاز

کد مطلب 605829

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