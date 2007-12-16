منچستر فاتح جنگ آنفیلد / شاگردان فرگوسن صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در مهمترین دیدار هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برترانگلستان، عصر امروز تیم فوتبال منچستر یونایتد موفق شد در ورزشگاه آنفیلد برابر میزبان قدرتمند خود با یک گل به پیروزی دست یابد تا با 39 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار توز در دقیقه 43 تک گل پیروزی تیم فوتبال منچستریونایتد را به ثمر رساند. ضمن اینکه جرارد و ماسکرانو از لیورپول و اورا، آندرسون و بران از منچستر بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارحساس تیم های فوتبال آرسنال و چلسی پیگیری می شود.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 39 امتیاز

2- آرسنال 37 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- منچسترسیتی 33 امتیاز

5- لیورپول 30 امتیاز

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18- فولهام 13 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- ویگان 12امتیاز

20- دربی کانتی 6 امتیاز