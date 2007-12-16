3 طلا 3 نقره و 1 مدال برنز حاصل تلاش وزنه برداران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی جوانان دقایقی پیش درسالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه پیگیری شد که طی آن وزنه برداران دسته 85 کیلوگرم از باشگاه های 12 کشور آسیایی به مصاف هم رفتند.

براساس این گزارش، دیدار دسته 85 کیلوگرم این رقابتها دقایقی پیش با قهرمانی سعید شاهدی از تیم ملی حفاری و کسب 3 نشان طلای دیگر برای کشورمان پیگری شد و طی آن حمید آرمک از تیم مناطق نفت خیزجنوب نیز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. ضمنا تک مدال برنز یکضرب این دسته نیز به کیا قدمی وزنه بردار نوجوان تیم ملی حفاری اختصاص یافت.

نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

دسته 85 کیلوگرم:

1- سعید شاهدی ازباشگاه ملی حفاری ایران یکضرب: 144 کیلوگرم، دوضرب: 180 کیلوگرم، مجموع 324 کیلوگرم

2- حمید آرمک از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب یکضرب: 144 کیلوگرم، دوضرب: 160 کیلوگرم، مجموع 304 کیلوگرم

3- محمد عبودی از اردن یکضرب: 130 کیلوگرم، دوضرب: 157 کیلوگرم، مجموع 287 کیلوگرم

کیا قدمی وزنه بردار نوجوان تیم ملی حفاری نیز با مهار وزنه 132 کیلوگرم تک مدال برنز این دسته را به خود اختصاص داد. وی در دو ضرب نیز وزنه 154 کیلوگرمی را مهار کرد.